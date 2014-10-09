力拓称铁矿石价格下降将使2014年供应减少1.25亿吨

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透悉尼10月9日 - 力拓(RIO.AX) (RIO.L)称，若铁矿石价格下降，将导致2014年成本较高厂商铁矿石供应减少1.25亿吨。
根据澳洲证交所公布的一份声明，力拓还表示，其计划根据长单合约出售2014年铁矿石产量的85%，剩余部分在现货市场出售。
铁矿石.IO62-CNI=SI价格9月以跌近12%收场，为5月来最大单月跌幅，但此后价格持稳，周四触及78.80美元。(完)
(编译 李爽 审校 艾茂林)
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路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”