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国际财经 | 2014年 10月 9日 星期四 11:51 BJT

力拓称铁矿石价格下降将使2014年供应减少1.25亿吨

路透悉尼10月9日 - 力拓(RIO.AX) (RIO.L)称，若铁矿石价格下降，将导致2014年成本较高厂商铁矿石供应减少1.25亿吨。

根据澳洲证交所公布的一份声明，力拓还表示，其计划根据长单合约出售2014年铁矿石产量的85%，剩余部分在现货市场出售。

铁矿石.IO62-CNI=SI价格9月以跌近12%收场，为5月来最大单月跌幅，但此后价格持稳，周四触及78.80美元。(完)

(编译 李爽 审校 艾茂林)

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