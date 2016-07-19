力拓保持铁矿全速运转 2016年产出目标不变

路透悉尼7月19日 - 力拓(RIO.AX) (RIO.L)周二称，将能实现旗下澳洲铁矿出货约3.3亿吨的全年目标。这凸显对中国的销售力道，尽管存在供应过剩担忧。

中国的铁矿石进口量在2016年上半年强劲增长，比较便宜的进口铁矿石取代了国内供应。而中国的钢铁产量也在上升，因预期国内建设支出增加和钢铁出口量上升。

中国大约占海运铁矿石贸易量的三分之二，而且进口势头似乎还会持续增强。汤森路透大宗商品研究与预测机构估计，7月将有9,186万吨铁矿石抵达中国港口，将是今年迄今最高的月度水平。

力拓表示，其第二季澳洲产量为8,090万吨，较2015年第二季和2016年第一季分别增长8%和1%。力拓的产量份额为6,630万吨。

“第二季皮尔巴拉铁矿石销量达到了每年接近3.3亿吨的产量水平，符合年度目标，”力拓在第二季生产报告中表示。

必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)的2016财年产量目标是2.6亿吨。必和必拓将在周三发布产量数据，但分析师们预计，由于恶劣的天气，该公司实际产量将比目标低数百万吨。

2016年上半年，中国铁矿石进口量同比增长9.1%至4.937亿吨，增加近4,100万吨。(完)