力拓保持铁矿全速运转 2016年产出目标不变

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透悉尼7月19日 - 力拓(RIO.AX) (RIO.L)周二称，将能实现旗下澳洲铁矿出货约3.3亿吨的全年目标。这凸显对中国的销售力道，尽管存在供应过剩担忧。
中国的铁矿石进口量在2016年上半年强劲增长，比较便宜的进口铁矿石取代了国内供应。而中国的钢铁产量也在上升，因预期国内建设支出增加和钢铁出口量上升。
中国大约占海运铁矿石贸易量的三分之二，而且进口势头似乎还会持续增强。汤森路透大宗商品研究与预测机构估计，7月将有9,186万吨铁矿石抵达中国港口，将是今年迄今最高的月度水平。
力拓表示，其第二季澳洲产量为8,090万吨，较2015年第二季和2016年第一季分别增长8%和1%。力拓的产量份额为6,630万吨。
“第二季皮尔巴拉铁矿石销量达到了每年接近3.3亿吨的产量水平，符合年度目标，”力拓在第二季生产报告中表示。
必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)的2016财年产量目标是2.6亿吨。必和必拓将在周三发布产量数据，但分析师们预计，由于恶劣的天气，该公司实际产量将比目标低数百万吨。
2016年上半年，中国铁矿石进口量同比增长9.1%至4.937亿吨，增加近4,100万吨。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。