力拓以8.2亿美元将一处澳洲铜矿出售给中国洛阳钼业

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透墨尔本7月29日 - 全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)已同意将澳洲Northparkes铜矿的大部分股权以8.2亿美元价格出售给中国洛阳钼业(3993.HK)，以降低成本和削减债务。
这个价格高于分析师的预期，但接近力拓坚持要求的价格。在Northparkes铜矿的80%股权是该公司准备出售的若干资产之一，因其计划专注于最大和盈利最多的矿产。
“和往常一样，我们作出任何出售的决定，都是基于为股东创造最大价值的考虑，”力拓首席财务官Chris Lynch在一份声明中表示。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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