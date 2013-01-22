（更正）力拓宣布减计140亿美元资产 其它矿商可能跟进

(更正:因译文有误,第一段应为,"力拓宣布减记不良资产之后,必和必拓和英美资源集团等其它矿企可能步其后尘,减记最多达100亿美元的不良资产",非"力拓宣布减记约100亿美元的不良资产")

路透伦敦/悉尼1月21日 - 力拓(RIO.L)宣布减记不良资产之后,必和必拓(BLT.L)和英美资源集团(AAL.L)等其它矿企可能步其后尘,减记最多达100亿美元的不良资产,因价格下跌和成本上涨侵蚀资产价值.

力拓上周宣布,将其执行长艾博年解雇,并透露其任期内进行的两笔最大收购--莫桑比克煤矿和加拿大铝业集团(Alcan aluminium group)减记140亿美元.

力拓的遭遇提醒人们,矿企在通过并购交易创造价值方面纪录很差.现在焦点转向了力拓的同业,由于大宗商品价格疲弱和资本配置决策不力,他们在未来几周公布业绩时也可能被迫吞下苦果.

在过去六年里,力拓总计减记规模超过了340亿美元,是全球最大矿企必和必拓同期减记金额的四倍.资产减计反映投资失误.这可能导致未来的矿企并购交易数量大为减少.

铝业成为焦点.必和必拓上月称将减记20-30亿美元铝业资产账面价值.有人预计必和必拓或将出售该部门.

受产能过剩及供应强劲增长困扰,铝价格自11月以来交投在最低位.即便今年铝价格一如法国巴黎银行分析师Steve Briggs预计的那样,从当前的每吨2,046美元小幅反弹至约2,200美元,也不足以重振业务.

必和必拓也可能遭受镍业务的冲击.

去年必和必拓对其澳洲镍业务价值减记4.5亿美元,比起当时对美国页岩气资产减记的28亿美元,则有些相形见绌.

必和必拓料不会进一步减记页岩业务,但镍业务的困境还未结束.

伦敦金属交易所(LME)未售镍库存持续增加,目前达到33个月高点14.8万吨,占每年全球消耗量的逾十分之一.

同时,英美资源集团料将在下个月公布全年业绩前后进行减记.

该集团铂金部门已宣布计划减计66亿兰特(7.4亿美元).减记规模可能扩大,因正在重整亏损的Anglo American Platinum(AMSJ.J).但对2012年的业绩而言,其Minas Rio铁矿石业务成本增加将带来影响.

力拓将在2月14日公布2012年业绩,英美资源集团将于2月15日公布.必和必拓将于2月20日公布2012-2013财年上半年业绩.

英美和必和必拓拒绝置评.(完)

(编译 张涛/王翔琼; 审校 张荻)

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