（更正）力拓宣布减计140亿美元资产 其它矿商可能跟进

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
(更正:因译文有误,第一段应为,"力拓宣布减记不良资产之后,必和必拓和英美资源集团等其它矿企可能步其后尘,减记最多达100亿美元的不良资产",非"力拓宣布减记约100亿美元的不良资产")
路透伦敦/悉尼1月21日 - 力拓(RIO.L)宣布减记不良资产之后,必和必拓(BLT.L)和英美资源集团(AAL.L)等其它矿企可能步其后尘,减记最多达100亿美元的不良资产,因价格下跌和成本上涨侵蚀资产价值.
力拓上周宣布,将其执行长艾博年解雇,并透露其任期内进行的两笔最大收购--莫桑比克煤矿和加拿大铝业集团(Alcan aluminium group)减记140亿美元.
力拓的遭遇提醒人们,矿企在通过并购交易创造价值方面纪录很差.现在焦点转向了力拓的同业,由于大宗商品价格疲弱和资本配置决策不力,他们在未来几周公布业绩时也可能被迫吞下苦果.
在过去六年里,力拓总计减记规模超过了340亿美元,是全球最大矿企必和必拓同期减记金额的四倍.资产减计反映投资失误.这可能导致未来的矿企并购交易数量大为减少.
铝业成为焦点.必和必拓上月称将减记20-30亿美元铝业资产账面价值.有人预计必和必拓或将出售该部门.
受产能过剩及供应强劲增长困扰,铝价格自11月以来交投在最低位.即便今年铝价格一如法国巴黎银行分析师Steve Briggs预计的那样,从当前的每吨2,046美元小幅反弹至约2,200美元,也不足以重振业务.
必和必拓也可能遭受镍业务的冲击.
去年必和必拓对其澳洲镍业务价值减记4.5亿美元,比起当时对美国页岩气资产减记的28亿美元,则有些相形见绌.
必和必拓料不会进一步减记页岩业务,但镍业务的困境还未结束.
伦敦金属交易所(LME)未售镍库存持续增加,目前达到33个月高点14.8万吨,占每年全球消耗量的逾十分之一.
同时,英美资源集团料将在下个月公布全年业绩前后进行减记.
该集团铂金部门已宣布计划减计66亿兰特(7.4亿美元).减记规模可能扩大,因正在重整亏损的Anglo American Platinum(AMSJ.J).但对2012年的业绩而言,其Minas Rio铁矿石业务成本增加将带来影响.
力拓将在2月14日公布2012年业绩,英美资源集团将于2月15日公布.必和必拓将于2月20日公布2012-2013财年上半年业绩.
英美和必和必拓拒绝置评.(完)
(编译 张涛/王翔琼; 审校 张荻)
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