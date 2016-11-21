力拓澳洲铁矿石业务部门将裁员数百人 以应对艰难市况

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透悉尼11月21日 - 全球矿业巨头力拓(RIO.AX)(RIO.L)周一确认，在对其澳洲铁矿石业务进行重组后，准备在这个公司获利最多的业务部门裁减数百个工作岗位。
力拓的一位发言人拒绝透露将裁减多少个岗位，不过当地媒体报导称，该公司将裁减至多500个管理和支持性岗位。
“公司将会裁员，”力拓的发言人说，并称为了应对矿石类商品市场的持续波动，该公司对业务进行了全面审视以精简业务，此举是其中的一部分。
这是力拓在过去两年间的第三次大裁员。在今年初和去年初分别裁员约700和800人之后，该公司目前的员工总数约为11,000人。
由于“市况艰难”，力拓皮尔巴拉(Pilbara)矿的管理层上周通知约440名工人和承包商，在圣诞节期间将关停两周，员工将则被通知休假。
大连商品交易所交投最活跃的1月铁矿石合约周一报每吨551元人民币(79.92美元)，在这样的价格水平下，力拓每生产1吨铁矿石可获利大约50美元。
但据分析师称，力拓周四料将在投资者和分析师会议上表示，随着中国钢厂需求逐渐减少，公司预计明年铁矿石价格将下跌。
铁矿石价格去年底曾跌至每吨约38美元的长期低点。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
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