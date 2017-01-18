力拓和中铝矿业国际将结束合资探勘事业

证监会处罚涉上海司度案的机构 中信证券被罚没3.7亿元
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
路透北京/悉尼1月18日 - 中铝矿业国际3668.HK周三证实，力拓(RIO.AX)和该公司已经结束了探勘合资事业，此前花费了六年时间仍未能在中国找到铜矿脉。
目前无法取得力拓方面的说法。
合资事业的首要目标是在中国找寻铜矿，这被力拓视为是最佳成长选项，另外也有意找寻煤炭及钾肥等大宗商品。
中铝矿业国际的一位媒体发言人证实，这家名为中铝力拓勘探有限责任公司的合资公司已经解散，但没有提供进一步详情。该消息最早是由彭博报导的。(完)
(编译 张明钧/侯雪苹；审校 张荻)
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路透北京5月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8864元附近，较上日贬值约106点。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。