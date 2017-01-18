力拓和中铝矿业国际将结束合资探勘事业

路透北京/悉尼1月18日 - 中铝矿业国际3668.HK周三证实，力拓(RIO.AX)和该公司已经结束了探勘合资事业，此前花费了六年时间仍未能在中国找到铜矿脉。

目前无法取得力拓方面的说法。

合资事业的首要目标是在中国找寻铜矿，这被力拓视为是最佳成长选项，另外也有意找寻煤炭及钾肥等大宗商品。

中铝矿业国际的一位媒体发言人证实，这家名为中铝力拓勘探有限责任公司的合资公司已经解散，但没有提供进一步详情。该消息最早是由彭博报导的。(完)