力拓对铜市短期走势持“谨慎乐观”态度--高管

路透日本神户11月14日 - 全球第二大矿商力拓(RIO.L) (RIO.AX)的铜与钻石部主管Arnaud Soirat周一表示，力拓对于铜市当前态势持“谨慎乐观”态度。最近几周全球铜市场跳涨。

不过他也表示，力拓对中期和长期铜市前景持更加乐观的看法。

铜价本月已经扬升逾20%，得益于中国经济数据走强，以及预期美国新当选总统特朗普增加基础建设支出的政策可以提振基本金属市场。

伦敦期铜在上周五曾触及每吨6,025.50美元，为2015年6月以来的最高位，周一削减部分涨幅。

“受多种因素的共同推动，铜价已经跳升。”Arnaud Soirat在“2016年铜市”行业会议间隙对路透说道。

“人们认为需求比他们原先预计的要好，中国经济显露一些稳健需求的好迹象，”他并称，对于美国总统大选带来正面影响的预期也提供支撑。

特朗普曾表示，他计划改造内陆城市、重建公路和基础设施，同时面向廉价进口商品竖起壁垒，这些将增加工业原材料的消费。

“但我们认为市场近期将剧烈波动，我们谨慎乐观看待市场短期走势，”Soirat说，但未详细说明。

但他表示，铜具有诱人的长期基本面，归功于新项目数量有限，矿脉枯竭，以及开采出来的铜矿石品质下降。

当被问及力拓预计全球供应将何时超过需求时，Soirat说，“很难预测会是三年、五年还是七年...但中长期前景非常稳健。”(完)