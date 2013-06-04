全球矿业：力拓敲定加拿大IOC股权最后候选买家名单--消息

两名消息人士表示，上个月收到13-15份初始报价后，公司就将名单精简至五到六家。其中一名消息人士表示，还不清楚何时是提交约束力报价的最后期限。力拓在未来几周内还将寻求其它买家的兴趣，包括一些迄今为止尚未现身的中国大买家。

在成本上涨、经济前景存在不确定性之时，会有很多铁矿石资产待售，但其中大部分是处于初级阶段的项目，这些项目基础设施成本及相关风险较高。但IOC从1954年就已开始进行生产。

另外两名了解情况的消息人士透露，有意的买家也包括了美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通) 、矿商暨交易商嘉能可-斯特拉塔 。不过嘉能可甫于上个月才完成对斯特拉塔的收购，目前仍在整并当中。

在力拓拟出售IOC股权之前，安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 也将加拿大一铁矿石营运商15%的股权售予包括韩国浦项钢铁(POSCO) 在内的集团，筹得11亿美元资金来偿还债务。