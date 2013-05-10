企业并购：凯雷投资集团提出收购力拓在澳洲铜矿的80%权益--报导

路透墨尔本5月10日 - 道琼斯通讯社周五援引了解情况的消息人士报导称，美国私募股权投资公司凯雷投资集团(Carlyle Group) 已对力拓 旗下澳洲Northparkes铜矿80%权益提出收购要约。

在此次交易中担任力拓方面顾问的麦格理拒绝发表评论。目前均未能联系到凯雷投资集团高管和力拓发言人对此置评。

为了在大宗商品市场疲弱之际保持其A级债信评级，力拓计划出售的几项资产以削减50亿美元成本，并聚焦于最优资产，Northparkes便是要出售的资产之一。(完)