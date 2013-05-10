企业并购：凯雷投资集团提出收购力拓在澳洲铜矿的80%权益--报导

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透墨尔本5月10日 - 道琼斯通讯社周五援引了解情况的消息人士报导称，美国私募股权投资公司凯雷投资集团(Carlyle Group) 已对力拓 旗下澳洲Northparkes铜矿80%权益提出收购要约。
在此次交易中担任力拓方面顾问的麦格理拒绝发表评论。目前均未能联系到凯雷投资集团高管和力拓发言人对此置评。
为了在大宗商品市场疲弱之际保持其A级债信评级，力拓计划出售的几项资产以削减50亿美元成本，并聚焦于最优资产，Northparkes便是要出售的资产之一。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。