全球矿业：中国神华和两家印度公司考虑购买力拓澳洲煤矿资产--消息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透孟买/香港6月11日 - 知情人士向路透表示，中国国企神华集团和印度Aditya Birla均在考虑购买力拓在澳洲的煤矿资产。该煤矿估价为32亿美元。
该煤矿是力拓 正准备出售的资产之一。力拓新任执行长沃尔什(Sam Walsh)寻求募集资金，以削减该公司260亿美元的负债，并保住其A级信用评级。
一名直接了解情况的消息人士称，力拓 正出售Coal & Allied业务的29%股份，以及昆士兰Clermont煤矿的大部分股权，本周举行初步竞标。
该知情人士还称，印度国企暨全球最大的煤炭生产商Coal India 也料将参与竞标。
力拓、Aditya Birla和Coal India均拒绝表态，未联系到神华 发表置评。消息人士拒绝署名，因竞标过程保密。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)