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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 18:15 BJT

日本个股：丸红株式会社计划入股力拓的澳洲煤炭业务--消息人士

路透悉尼6月12日 - 两位熟悉内情的消息人士透露，日本丸红株式会社 拟购买力拓 旗下煤炭业务--Coal & Allied的29%股权，估计约为20亿美元。

这对其它几家有意收购的公司构成了竞争。这些公司包括：中国国有企业神华集团，印度Aditya Birla集团和印度煤炭 ，他们除了考虑购买Coal & Allied股权外，还考虑买下力拓求售的Clermont矿产。

丸红株式会社拒绝置评。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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