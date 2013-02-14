澳股业绩: 力拓去年下半年基本获利骤减47%,因大宗商品价格下跌

路透墨尔本2月14日 - 全球第三大矿商力拓 周四公布,去年7-12月获利暴跌47%,为2009年以来最差,因大宗商品价格大幅下跌.不过,该公司新执行长指出,中国经济提速是一个积极的迹象.

"展望未来,我们预计去年第四季的动能能够延续到2013年,今年中国国内生产总值(GDP)增长预计恢复至8%以上的水平,"上月担任力拓执行长的Sam Walsh表示.

去年下半年基本获利降至41.49亿美元,好于分析师预估的39.3亿美元.前一年同期为77.68亿美元.

铁矿石业务在下半年基本获利中占比高达99%,产量增加部分抵消了价格的下降,并缓冲了铝和能源业务的亏损.