澳股业绩: 力拓去年下半年基本获利骤减47%,因大宗商品价格下跌

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透墨尔本2月14日 - 全球第三大矿商力拓 周四公布,去年7-12月获利暴跌47%,为2009年以来最差,因大宗商品价格大幅下跌.不过,该公司新执行长指出,中国经济提速是一个积极的迹象.
"展望未来,我们预计去年第四季的动能能够延续到2013年,今年中国国内生产总值(GDP)增长预计恢复至8%以上的水平,"上月担任力拓执行长的Sam Walsh表示.
去年下半年基本获利降至41.49亿美元,好于分析师预估的39.3亿美元.前一年同期为77.68亿美元.
铁矿石业务在下半年基本获利中占比高达99%,产量增加部分抵消了价格的下降,并缓冲了铝和能源业务的亏损.
力拓2012年全年亏损29.9亿美元,主要由于2007年收购加拿大铝业和莫桑比克煤炭业务导致的资产减记.(完)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。