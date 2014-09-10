力拓预计2014年全球铁矿石产能将削减1.25亿吨

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透华盛顿9月9日 - 全球第二大铁矿石生产商力拓(Rio Tinto)(RIO.L)(RIO.AX)预计，2014年全球其它矿商料削减1.25亿吨铁矿石产能，与澳洲和巴西新增供应量大致相当。
今年铁矿石价格已暴跌38%至五年低位，很大程度上是因为巴西淡水河谷(Vale)(VALE5.SA)、力拓、必和必拓(BHP Billiton)(BHP.AX)(BLT.L)以及Fortescue Metals Group(FMG.AX)这些大型生产商供应的低成本矿石充斥市场。
价格下跌的幅度和速度都超过预期，大大小小的矿产商一直在预测，由于价格疲弱，那些生产成本较高的生产商将不得不削减产量。这些生产商多数在中国。
“我认为，中国、印尼、伊朗、南非和澳洲显然已经出现了一些迹象，那些利润微薄的企业将作出削减产能的决定，”力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)在出席华盛顿一项钻石展示活动的间隙对路透表示。
“我们预计，今年年内将有1.25亿吨产能因为铁矿石跌价而被砍掉，”他补充说，目前有8,500万吨产能已经被砍掉，与预估一致。
产能下降1.25亿吨，相当于今年全球铁矿石贸易预估的近10%，也约等于澳洲和巴西2014年新增供应预估的1.32亿吨。
就在本周，澳洲生产商Western Desert Resources由于无法和银行达成偿债协议而向管理当局求助。该公司年产量为300万吨。
瑞银预估，按照当前价格，澳洲小型矿企Gindalbie Metals(GBG.AX)、Grange Resources(GRR.AX)和Atlas Iron(AGO.AX)都在亏损。
投资者称关键问题在于中国高成本矿企会削减多少产出，部分人也不如矿企那么确信可以快速减少高成本产出。
“我可以确定的是，大型矿企仍在继续增产。有人期待这将会取代高成本的中国国内产出，我只能祝他们好运，”Pengana Capital资源投资组合经理Tim Schroeders表示。(完)
(编译 郑茵/朱晓军；审校 李婷仪/李爽)
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