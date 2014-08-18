力拓将考虑是否重返巴布亚新几内亚铜矿

路透墨尔本8月18日 - 力拓周一表示，在布干维尔岛本月通过新的矿业法后，该公司将考虑是否重返巴布亚新几内亚开矿。力拓在25年前放弃了巴布亚新几内亚Panguna铜矿。

新法律将布干维尔铜矿公司(Bougainville Copper)(BOC.AX)的开矿租赁转换为勘探租赁。如果获得布干维尔自治政府的批准，勘探租赁也可以转变为开矿租赁。

力拓周一称，“鉴于巴布亚新几内亚近期的进展，包括布干维尔自治政府本月稍早通过新的矿业立法，力拓认为现在是评估其所持布干维尔铜矿公司53.83%股权所有选项的合适时机。”

力拓拒绝评论最可能的评估结果，以及会在多快时间内作出决定。将持股出售给布干维尔铜矿公司可能是选项之一。

1989年，布干维尔分离主义者发动叛乱，导致布干维尔铜矿公司旗下Panguna矿停转。力拓一直在与巴布亚新几内亚政府、布干维尔自治政府以及土地所有者就是否重返进行谈判。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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