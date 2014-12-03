全球矿业：力拓仍是成本最低的铁矿石业者，必和必拓难以企及--高管

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦12月2日 - 力拓 一名高管表示，该公司预计仍将是向中国供应铁矿石的矿商中成本最低的一家，因此也是受铁矿石价格重挫影响最小的一家。他驳斥了竞争对手必和必拓 取代该公司地位的威胁。
今年迄今铁矿石价格已累计下跌约50%，受需求低迷和额外供应的打压。这些供应主要来自于全球最大的矿商：巴西淡水河谷 、力拓以及必和必拓。
受此影响，矿商纷纷削减成本，必和必拓10月更誓言在中期内将生产成本从2014财年的每吨27.50美元减少至不到20美元，从而取代力拓成为向中国供应铁矿石的矿商中成本最低的一家。
相比之下，力拓2014年上半年的现金成本为20.40美元。但力拓铁矿石业务执行长哈丁周二表示，集团将保持成本最低的地位。
力拓计划，到2020年时，将包括运输在内的对华出口铁矿石成本从每吨40美元降到35.50美元。哈丁指出，这意味着中期现金成本“将明显低于(必和必拓)相同条件下的20美元。”
铁矿石业务占力拓获利的大约90%。
哈丁还称，未来几年可能供过于求，但从中长期来看，供需状况将实现平衡。
由于受到数亿吨新供应的打压，铁矿石价格目前在每吨70美元附近徘徊，远低于2011年近200美元的峰值。今年，仅力拓就增产约3,000万吨，至3亿吨。
哈丁为增产辩解道，这是为股东最大化价值的最好方法，呼应必和必拓的说法。他表示，力拓并不是铁矿石供应泛滥的最大推手，但称成为一家低成本生产商是公司的一个关键目标，即便规模较小的生产商被挤出市场。(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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