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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 14:25 BJT

澳洲个股: 力拓2012年铁矿石产量超过自身目标,因价格强弹

路透悉尼1月15日 - 全球性矿商力拓 力争将今年铁矿石产量提高15%.其2012年铁矿石产量增至2.53亿吨,高于自身预估,因中国需求复苏推动铁矿石价格上扬.

力拓坚守铁矿石的激进扩张计划,受中国支撑铁矿石价格的憧憬推动.该公司是仅次于巴西淡水河谷 的全球第二大铁矿石生产商.

力拓执行长艾博年(Tom Albanese)公布公司第四季产量报告时称,"市场仍然动荡,但我们的业务将持续表现优异."

铁矿石价格自9月以来飙升超过80%,因随着中国经济出现复苏迹象,中国钢铁厂重返市场;中国是海运贸易铁矿石的最大买家.

指标铁矿石价格.IO61-CNI=SI上周触及15个月高位每吨158.50美元,因中国铁矿石进口在12月首次突破7,000万吨,受助于经济回升以及寒潮导致中国国内铁矿石减产.

力拓力争到2013年底让年产量达到2.9亿吨.随后在2015年将产量提高到3.6亿吨,这仍有待董事会批准.该公司称,下阶段扩产计划已大多取得各项批准.

力拓称,2012年铝产量较2011年减少10%,受劳资纠纷影响.

该公司还表示,本月稍晚将就是否关闭澳洲Gove氧化铝炼厂作出决定,因该厂营运成本偏高.

力拓股价周二近持平,报65.9澳元,表现与大盘一致.(完) (编译 王翔琼; 审校 张明钧)

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