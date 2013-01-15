澳洲个股: 力拓2012年铁矿石产量超过自身目标,因价格强弹

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透悉尼1月15日 - 全球性矿商力拓 力争将今年铁矿石产量提高15%.其2012年铁矿石产量增至2.53亿吨,高于自身预估,因中国需求复苏推动铁矿石价格上扬.
力拓坚守铁矿石的激进扩张计划,受中国支撑铁矿石价格的憧憬推动.该公司是仅次于巴西淡水河谷 的全球第二大铁矿石生产商.
力拓执行长艾博年(Tom Albanese)公布公司第四季产量报告时称,"市场仍然动荡,但我们的业务将持续表现优异."
铁矿石价格自9月以来飙升超过80%,因随着中国经济出现复苏迹象,中国钢铁厂重返市场;中国是海运贸易铁矿石的最大买家.
指标铁矿石价格.IO61-CNI=SI上周触及15个月高位每吨158.50美元,因中国铁矿石进口在12月首次突破7,000万吨,受助于经济回升以及寒潮导致中国国内铁矿石减产.
力拓力争到2013年底让年产量达到2.9亿吨.随后在2015年将产量提高到3.6亿吨,这仍有待董事会批准.该公司称,下阶段扩产计划已大多取得各项批准.
力拓称,2012年铝产量较2011年减少10%,受劳资纠纷影响.
该公司还表示,本月稍晚将就是否关闭澳洲Gove氧化铝炼厂作出决定,因该厂营运成本偏高.
力拓股价周二近持平,报65.9澳元,表现与大盘一致.(完) (编译 王翔琼; 审校 张明钧)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当