企业并购：力拓以8.2亿美元将一处澳洲铜矿出售给中国洛阳钼业

路透墨尔本7月29日 - 全球矿业巨擘力拓 已同意将澳洲Northparkes铜矿的大部分股权以8.2亿美元价格出售给中国洛阳钼业 ，以降低成本和削减债务。

这个价格高于分析师的预期，但接近力拓坚持要求的价格。在Northparkes铜矿的80%股权是该公司准备出售的若干资产之一，因其计划专注于最大和盈利最多的矿产。

“和往常一样，我们作出任何出售的决定，都是基于为股东创造最大价值的考虑，”力拓首席财务官Chris Lynch在一份声明中表示。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)