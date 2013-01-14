《澳洲个股焦点》力拓去年铁矿石产量数据或高于自身预估,因价格反弹激励生产

Narelle暴风在上周迫使力拓暂停两天装运出货,但采矿工作未受中断.出货时间所受的影响料将非常小.

Hedland港的运作则未受到暴风影响.使用这个港口的有必和必拓、Fortescue、Atlas Iron 和BC Iron.

Hedland港出货数据显示,10-12月当季的铁矿石装运量较上一季增加2%,升至6,940万吨,全年出货量大增16%.

12月从该港口出口至中国的铁矿石较11月大增25%,达到2,023万吨的纪录高位.

根据港口数据,Fortescue的10-12月铁矿石销售料略低于2,100万吨.(完) (编译 隋芬/许娜/李婷仪; 审校 田建华/侯向明)