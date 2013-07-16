力拓继续推进铁矿石增产计划 未受中国经济放缓影响

* 力拓称到第三季末年生产能力将达到2.9亿吨

* 第二季包括合资企业在内的铁矿石产量增加7%至6,600万吨

* Bingham Canyon铜矿塌方对生产造成的损失小于预期

* 力拓股价在澳洲市场中升1.4%，跑赢大盘

路透悉尼7月16日 - 力拓(RIO.AX)正推进多项计划，以期将铁矿石产量至少增加10%。虽然中国经济成长放缓，但力拓仍寄望于增加对中国钢铁企业的铁矿石销量。

力拓周二表示，将继续扩大澳洲业务，到9月底以前将年生产能力提高到2.9亿吨。力拓是全球第二大铁矿石生产商。

力拓将第四季铁矿石增产因素考虑在内，仍维持2013年生产指导目标在2.65亿吨不变。

中国经济在第二季进一步放缓，造成6月铁矿石进口下滑9.1%至四个月低位。

力拓在第二季的生产报告中称，公司扩大铁矿石产能以期在2014年底达至3.6亿吨年产能力，为此“正在进行”相应的基础设施工作。

外界此前一直认为力拓会开掘新的矿藏来提高产量。该公司周二表示，或通过挖掘新矿来提升产量，亦有可能立足于现有矿的增产。

在澳洲，力拓、必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)以及Fortescue Metals(FMG.AX)都在推进增产计划，中国钢企发出的需求信号让人喜忧参半。

力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)在声明中称，“尽管天气因素有一些挑战，但皮尔巴拉(Pilbara) 290 铁矿石增产计划仍有条不紊地进行，将在季度末投入使用。”

根据数据编制机构Steel Index，指标含铁62%的铁矿石.IO62-CNI=SI周一报每吨126.90美元，为两个月来最高。

浏览力拓产量图表，请点击(link.reuters.com/dep69t)

力拓周二公布的第二季产量报告显示，计入合资企业后，力拓4-6月整体产量同比增加7%至6,600万吨。

不过，同期出货量仅增加1%至6,100万吨，因一处装运码头的传送系统暂时性故障。

铁矿石约为力拓贡献三分之二营收，其次是铜矿。

根据气象数据，澳洲铁矿石产区Pilbara地区6月下起豪雨，部分区域甚至遭遇70多年以来最潮湿的6月。

必和必拓周三公布财报料也将显示铁矿石季度产量增速因降雨而放缓，一定程度上抵销了该公司扩张业务的努力。

出乎意外的豪雨已促使Fortescue对该公司2012-13年产量预估示警，称产量可能减少200万吨。

力拓并表示，该公司位于美国的Bingham Canyon铜矿在历经土石滑坡之后，复工的速度快于预期，全年矿铜及精炼铜产量较先前的预估增加2.5万吨。(完)

(编译 梁睿雪/田建华/李婷仪 审校 郑茵/王洋)

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