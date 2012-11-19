风险资产需求下降 投资人观望“财政悬崖”协商--EPFR

路透纽约11月16日电---资金追踪公司EPFR Global周五的数据显示,投资人在最近一周避开股市及高收益债券组合,有关美国财政悬崖的疑虑打压市场信心.

11月14日止的一周,全球股市基金流失了64.1亿美元,是自9月5日以来资金外流最多的一周,前一周为净流入11.2亿美元.

最新一周的数据中,光是美股就外流了70.5亿美元;另外,新兴市场股市基金流入5.89亿美元,为八周来最少.

全球债券基金需求也呈现疲弱,当周净流入52.9亿美元,此前一周曾吸引高达99.7亿美元的新资金纪录.

投资人看空风险资产,全球高收益的"垃圾"债券资金外流9.57亿美元,为23周以来最多.美国高收益债券基金就流出12亿美元资金.

Commonwealth Foreign Exchange in Washington首席市场分析师Omer Esiner说,投资人担心万一美国跌落财政悬崖,高收益债券可能出现违约.

根据EPFR Global数据,中期债券的新需求表现优异,吸引了25.9亿美元的资金流入.这类基金大多持有公债及公司债.

同时,新兴市场债券基金仅流入6.34亿美元,比今年的每周均值10亿美元还要低.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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