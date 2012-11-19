风险资产需求下降 投资人观望“财政悬崖”协商--EPFR

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透纽约11月16日电---资金追踪公司EPFR Global周五的数据显示,投资人在最近一周避开股市及高收益债券组合,有关美国财政悬崖的疑虑打压市场信心.
11月14日止的一周,全球股市基金流失了64.1亿美元,是自9月5日以来资金外流最多的一周,前一周为净流入11.2亿美元.
最新一周的数据中,光是美股就外流了70.5亿美元;另外,新兴市场股市基金流入5.89亿美元,为八周来最少.
全球债券基金需求也呈现疲弱,当周净流入52.9亿美元,此前一周曾吸引高达99.7亿美元的新资金纪录.
投资人看空风险资产,全球高收益的"垃圾"债券资金外流9.57亿美元,为23周以来最多.美国高收益债券基金就流出12亿美元资金.
Commonwealth Foreign Exchange in Washington首席市场分析师Omer Esiner说,投资人担心万一美国跌落财政悬崖,高收益债券可能出现违约.
根据EPFR Global数据,中期债券的新需求表现优异,吸引了25.9亿美元的资金流入.这类基金大多持有公债及公司债.
同时,新兴市场债券基金仅流入6.34亿美元,比今年的每周均值10亿美元还要低.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。