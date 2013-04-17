风险资产全面反弹 受企业财报以及货币政策预期激励

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.4%，日经指数攀升1%

* 金价回升，但走势震荡

* 日圆复跌，同时市场重新有所持稳

路透东京4月17日 - 风险资产周三大幅反弹，此前两个交易日的大举抛售吸引逢低买盘，美国企业财报表现正面，且数据也支持美国将延续当前实施的货币刺激措施，也提振了市场人气。

随着市场重新回稳，日圆恢复跌势，投资者部分结清其过高的仓位。

现货金上涨1%至日高1,381.80美元，但仍不稳定。此前黄金引领各类资产全线下跌，本周稍早中国和美国公布的经济数据逊于预期，引发对全球经济增长放缓的担忧。

原油期货亦上扬，美国原油期货上涨0.1%，至每桶88.84美元，从周二触及的四个月低位86.06美元反弹。布兰特原油期货上涨0.4%，至每桶100.29美元，周二曾跌破100美元，为九个月首见。

“风险资产正经历不确定阶段。市场变得有些动荡，维持区间波动，投资者有些不确定这次市场要往哪个方向变动，”IG Markets市场策略师Stan Shamu称。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.4%，上日最多跌1%，接近2013年低位。

商品反弹势头提振资源丰富的澳洲投资者人气，澳股涨0.9%。

韩国股市.KS11逆市跌0.2%，此前三星工程建设(028050.KS)公布第一季亏损。

“大盘失去阵地，市净率(股价净值比,市账率)接近1，因依赖海外订单的公司营收疲弱，引发投资者谨慎情绪，”新韩投资公司的市场分析师Han Beom-ho表示。

国际货币基金组织(IMF)将2013年全球经济增速预估从此前的3.5%下调至3.3%，2014年预估从4.1%下调至4%。

日本股市日经指数.N225随日圆走低而攀升1%。周二日经指数曾跌至2%，因日圆反弹打击人气。

“股市下跌后，出现逢低买入的机会，”瑞穗证券高级技术分析师Yutaka Miura表示。

欧洲股市周二下跌，因德国ZEW消费者信心数据疲弱，且对欧洲企业获利前景的担忧加剧。不过美国股市在部分大公司强劲获利的提振下上涨逾1%，这些大企业包括可口可乐(KO.N)和强生(JNJ.N)。

美国消费者物价3月下降，为四个月来首次，且制造业产出亦下滑，增强了认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持货币刺激举措以加速经济成长的观点。

“我们仍认为，大宗商品价格近期的震荡走势主要归因于多头结清，但投资者本质上仍愿意承担风险，因为全球越来越多的地方实施宽松的货币政策，”法国巴黎银行策略师Vassili Serebriakov指出。

美国期金盘中触及日低1,365美元，最新报1,380.2美元，周二曾跌至2010年9月以来低点1,321.50。现货金周二跌幅一度达2.3%至1,321.35美元，为逾两年来最低。

截至周二，全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust持仓量减少0.73%至1145.92吨，全球黄金ETF持仓量为逾一年低点。

美元兑日圆涨0.7%报98.19日圆，周二曾跌至95.67；欧元兑日圆升0.4%报129.35日圆，远高于周二低点125。

“与此前出现增长疑虑不同的是，目前股市正浸淫在货币政策春风里，而优质、高股息收益率、低波动等因素正在支撑整体市场，”巴克莱资本国际在一份研究报告中称。“问题仍在于在面对全球经济成长前景疲软时，市场是否能够撑得住。”(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/石冠兰/李春喜/李爽; 审校 张明钧/高琦/王丽鑫/程琳)

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