风投资本锐减 中国互联网企业遭遇融资寒冬

路透上海/香港4月23日电---中国火热的互联网行业碰上了一个不太习惯的问题:缺钱.

中国这个用户接近5亿的全球最大互联网市场诞生出数家世界上最有活力的网络企业,例如百度(BIDU.O)和腾讯控股(0700.HK)等.风险投资金主为它们提供资金,过去十年的中後期这些公司在美国成功上市後,风投金主获得了令人咋舌的回报.

但是,一连串的会计丑闻以及关於中国网络企业所使用的公司结构可能招致中国当局更严密审查的担忧,在过去一年中吓坏了美国投资者,对首次公开发行(IPO)的热情大减.

由於透过IPO获利出场之路被封死,风投资金也逐渐干涸.

北京大头无线信息科技有限公司首席执行官王秦岱说,"互联网公司遇到了资本寒冬."

汤森路透数据显示,2012年第一季风投公司向中国互联网行业的投资额只有1.385亿美元,比上年同期的8.665亿美元骤降84%.

在缺乏资金的情况下,许多创业企业的未来面临变数.很多企业正转向不同寻常的融资渠道.

一些创业企业投入自有资金.另一些则向家人和朋友筹资,以维持业务运转.

曾经有一个笑话,说中国互联网企业的创业家只要随便写一份商业计划书,就可以从风投资本那里拿到钱.

可是这样的情景已不复存在.

王秦岱称他去年筹集到资金,但今年不会再寻求更多.鉴於当前严峻的融资氛围,他认为现在最好是多花时间精进业务.

图片共享网站嘀咕网(Digu.com)董事长李松称,他听说一些公司不得不求助于亲友筹资,而这些公司曾经都可以从风投公司那里轻易拿到资金.

"起起落落**

在美国IPO投资者迷恋中国网络公司之时,风投公司向初创企业投入更多资金,支持新秀企业助燃IPO热潮.

汤森路透数据显示,2011年风投资本家向中国互联网行业投资36亿美元,是前一年17亿美元的一倍还多.

中国团购网站尤其火爆.

拉手网成立於2010年3月,截至2011年4月,已经筹得1.66亿美元的风险投资,获得11亿美元的估值.

同月中国最大的企业对消费者电子网络平台京东网表示,新一轮筹资获得15亿美元资金,包括Facebook股东--俄罗斯Digital Sky Technologies投入的5亿美元.

中国网络公司通常青睐以美国市场作为投资退场管道,因为在美国上市没有要求经营获利的规定,且可以在美国市场获得高估值.

但是从2011年中开始的一系列会计丑闻冲击中国在北美上市的企业,导致美国和加拿大对中国企业进行停牌,退市,起诉和监管调查处理.

这些丑闻损害美国投资者对中国概念股的信心,新进入美国市场的中概股,则面对充满怀疑态度的投资者和更严格的美国证券交易委员会(SEC)规定.

现在上市文件也有更多对这些公司结构的披露,也就是所谓的可变利益实体(Variable Interest Entity,VIE).中国企业可以通过VIE避开限制外资投资互联网等相关敏感领域的规定.

结果是,据清科数据显示,2011年只有六家企业透过在美国IPO完成投资退场.

最近的几宗上市案都没能大放异采.

唯品会(VIPS.N)3月上市,是去年8月以来首家登陆美国市场的中国科技股,但是在纽约上市首日股价一度挫跌12%.招股价大幅折让,也未能抵消投资者对於其亏损增加和公司结构复杂的担忧.

风投资金被套牢在拉手和京东等企业,风投金主自然谨慎起来.

风投咨询机构--投中集团创始人陈颉表示,"中国网络企业主要选择是在美国上市...,所以一旦这一渠道封锁,风投企业就会非常小心."

"遴选投资机会"

风险投资者并未全面排斥中国网络公司,而是对投资对象更加精挑细选.2011年风投资金中,电子商务企业取得一大部分,未来将不会如此.

"在涌入一个行业的第一波资本中,有许多傻钱,"启明创投的Gary Rieschel表示,"对电子商务的原先设想是,每一家都会像是亚马逊,而现在已经开始明显看出,这是不可能的."

风投资金目前正在物色跨入门槛较高的领域.

Rieschel预计会转向分析和云计算领域,知识产权和科技形成这些领域天然的进入壁垒,并保护投资.(完)

--编译 吴云凌/田建华;审校 蔡美珍

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