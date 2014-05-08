风险快速上升导致政策空间缩小 流动性将收紧--农行专家

* 中国金融风险快速上升，政策空间缩小--农行首席经济学家

* 宽松流动性会收紧

* 人民币总体弱势，但不排除全年仍小幅升值

路透上海5月8日 -中国农业银行(601288.SS)首席经济学家向松祚表示，中国经济增速持续放缓，金融风险快速上升，后者与政策效果呈此长彼消局面，宽松流动性会收紧。而在全面深化改革背景下，人民币总体处于弱势格局，但不排除全年仍然小幅升值的可能。

他是在接受上海证券报专访时做出上述表述的。

“单纯依靠货币信贷和财政债务刺激，不仅不能实现经济持续快速增长，反而会加剧经济体系的风险和不确定性，加剧实体经济的放缓甚至衰退。”向松祚表示。

他认为，今年是中国金融风险大范围暴露的元年。例如影子银行业务约有40%到期，地方政府债务约有30%到期，产能过剩行业不良贷款将快速增加，房地产价格将开始逆转。制造业产能过剩问题尤其严重，制造业资金流动速度已经显着下降等。

“加上一些银行经常出现期限错配，最终都会反映到银行不良贷款上来。所以，银行日子越来越不好过。银行还需要大量补充资本金，...这些风险将长期困扰中国货币信贷政策，制约信贷债务扩张，从而放缓投资和经济增速。”他称。

此前近两年时间里，中国货币政策未有大的举措出台。最新的政策动向是：央行从今年4月25日起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。

至于今年变化较大的人民币汇率，向松祚预计，整体处于弱势，波动幅度加大，全年仍可能是小幅升值。

今年1月末起，人民币兑美元即期一路走贬，从6.05元附近直跌到6.25元左右，周二最新收报6.2257元。(完)

(发稿 李宏薇；审校 曾祥进)

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