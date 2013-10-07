《热点透视》风险经理并无真正应对美国违约的方法

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 徐文焰

路透伦敦10月4日 - 华盛顿突然变成风险经理的一场噩梦。如果国会不上调举债上限，然后美国政府决定所剩无几的现金不用来还债，则美国可能发生违约。那些风险管理大师必须未雨绸缪。

美国发生的任何违约都完全是政治斗争的结果，而该国根本就没到破产的程度。而且这一危机几乎肯定只会昙花一现，因为政界人士总会清醒过来的。但如果美国的信誉持续受损，那绝对会是一场灾难，到时候就连雷曼兄弟破产这样的事件恐怕都不值一提了。

每天都有数以百万计的交易使用美国公债作为一种无风险资产，交易总价值以千亿美元计算。如果美债被认为不再安全，全球金融体系将出现震荡，甚至很有可能彻底停转。

幸好，与此有关的各方都不愿意看到世界失去这个金融稳定器。所以即便美国政府真的没有按时偿还某些债务，贝南克领导下的美国联邦储备委员会(美联储/FED)也会试图以增发的美元，按照票面价值全额购买美国公债，来打消任何刚刚冒头的恐慌情绪。

当然，如果美国的债权国--特别是中国和日本--决定大量抛售手中持有的美债，那么就算是美联储也没办法力挽狂澜。若这些美债持有人认为美国不可信，那就算市场预期未来还将大量增发美元，也很难安抚他们的情绪。

不过美国的债权国并无意在全球金融市场兴风作浪。所以面对美国的暂时违约，他们几乎肯定只是会严厉指责，就好像美国政府是个顽劣的孩童，刚刚粗鲁地发出一声噪音而已。

所以，风险经理应当怎么做呢？他们无法真的为世界末日的来临做好准备。普通人能为世界末日的到来储备食品和燃料，可世上并不存在所谓的求生投资组合。最佳方案是相信美联储，准备好安抚性的说辞应付客户，甚至可能是准备好在愚蠢的交易对手恐慌性抛售时借机买进。(完)

(译文审校 侯向明)

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