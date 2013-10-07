《热点透视》风险经理并无真正应对美国违约的方法

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 徐文焰
路透伦敦10月4日 - 华盛顿突然变成风险经理的一场噩梦。如果国会不上调举债上限，然后美国政府决定所剩无几的现金不用来还债，则美国可能发生违约。那些风险管理大师必须未雨绸缪。
美国发生的任何违约都完全是政治斗争的结果，而该国根本就没到破产的程度。而且这一危机几乎肯定只会昙花一现，因为政界人士总会清醒过来的。但如果美国的信誉持续受损，那绝对会是一场灾难，到时候就连雷曼兄弟破产这样的事件恐怕都不值一提了。
每天都有数以百万计的交易使用美国公债作为一种无风险资产，交易总价值以千亿美元计算。如果美债被认为不再安全，全球金融体系将出现震荡，甚至很有可能彻底停转。
幸好，与此有关的各方都不愿意看到世界失去这个金融稳定器。所以即便美国政府真的没有按时偿还某些债务，贝南克领导下的美国联邦储备委员会(美联储/FED)也会试图以增发的美元，按照票面价值全额购买美国公债，来打消任何刚刚冒头的恐慌情绪。
当然，如果美国的债权国--特别是中国和日本--决定大量抛售手中持有的美债，那么就算是美联储也没办法力挽狂澜。若这些美债持有人认为美国不可信，那就算市场预期未来还将大量增发美元，也很难安抚他们的情绪。
不过美国的债权国并无意在全球金融市场兴风作浪。所以面对美国的暂时违约，他们几乎肯定只是会严厉指责，就好像美国政府是个顽劣的孩童，刚刚粗鲁地发出一声噪音而已。
所以，风险经理应当怎么做呢？他们无法真的为世界末日的来临做好准备。普通人能为世界末日的到来储备食品和燃料，可世上并不存在所谓的求生投资组合。最佳方案是相信美联储，准备好安抚性的说辞应付客户，甚至可能是准备好在愚蠢的交易对手恐慌性抛售时借机买进。(完)
(译文审校 侯向明)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。