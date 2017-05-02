港报财经评论：避险需求减退，Risk On瞄准股市--信报5月2日

避险需求减退 Risk On瞄准股市/ 习广思

据外电引述美国共和党与民主党幕僚透露，美国参众两院的两党谈判代表周日晚就一项1.1万亿美元开支法案达成初步协议，该协议可以让美国政府运作至今年9月底，避过关门危机。消息刺激周一资金流出黄金、日圆及国债等避险资产，有利周二港股表现。

据美国国会3名助理向NBC新闻确认，经过11个小时的谈判后，国会共和党人同意将美墨边境围墙建设预算剔除出财政支出提案。参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）对此表示支持，因节省了两党就兴建边境围墙的辩论时间，也有效提升了两党通过财政支出提案的可能性。

由于协议尚未正式宣布，两党幕僚只能在匿名的情况下概括描述协议内容，大致可以理解为共和党作出了不少妥协。由于共和党领袖急于把重心放在医疗健保和税收改革上，因此对民主党的要求作出让步，包括民主党要求从法案中剔除旨在抑制监管的数百项政策限制。

另外，白宫正为修建美墨边境围墙筹措资金，并希望削减国内机构支出180亿美元，这两项要求都遭到拒绝，支出协议中包含对Planned Parenthood组织的拨款，共和党要求停止对这个提供堕胎服务组织的拨款。

美国国会一位幕僚称，总统特朗普将可期待国防支出增加150亿美元，尽管其中25亿美元取决于政府要拿出打击「伊斯兰国」的新计划。特朗普还将获得15亿美元边境安全资金，但这笔款项不得用于建设边境围墙或额外提供给移民与海关执法机构。此外，协议也未对资金用于那些没有完全执行联邦移民法规的所谓庇护城市设置新的限制。

特朗普可能预早为政纲之一的边境围墙打定输数，上周二在推特发文称并没有放弃建设边境围墙的竞选承诺，一定会在第一个任期内把边境围墙修筑起来，以阻止毒品走私和非法入境者。

墨西哥披索自特朗普当选总统后大跌，也极速于今年1月12日见底，此后回升幅度达15%之多，重返特朗普当选前水平。

据美国政经新闻媒体Axios报道，除了联邦政府关门风险消除，本周众议院还将通过医改议案。报道指经修改后的医改议案不太可能有大变化，众议院领导层希望把医改的「皮球」暂时踢给参议院。

特朗普的医改议案曾于3月下旬遭遇滑铁卢，当时共和党内部分歧严重，特朗普与众议院议长瑞安（Paul Ryan）不得不撤回医改议案。其后特朗普推出新的医改议案，惟仍然屡遭阻拦。

尽管众议院「自由党团」上周表示支持经修改后的奥巴马医改替代方案，却依然未获得足够票数支持，众议院领导层于是决定，周内将不会对新医保议案进行投票。

考虑到民主党人不可能对医改议案投赞成票，握有237个席位的众议院共和党人若要让众院投票通过议案，至少要赢得215票赞成，共和党党内最多只能失去22票支持。

医改议案重新投票，对美国整体经济和政局影响不大，只是特朗普为挽回面子之举，何况今次开支预算反映民主党仍有一定讨价还价能力，共和党即使掌控了两院和白宫，也不能任意妄为。

4月同时经历了朝鲜半岛局势紧张、美国政府停摆等风险，全球资金一度纷纷涌入避险资产，当风险一一消除后，资金又到处觅食，寻求更高回报，下一站肯定是股市，欧股、日股和新兴国股市均很有可能受惠。（完）

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