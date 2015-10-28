企业并购：美国连锁药房Walgreens将收购较小同业Rite Aid

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月27日 - 美国连锁药房Walgreens Boots Alliance 周二表示，将收购较小规模的同业Rite Aid ，包括债务在内价值172亿美元。
收购价为每股9美元现金，上述两家公司分别是以营收计美国第二大和第三大连锁药房，合并后以药店数量计将成为美国最大的零售药店。
两家公司发表联合声明称，收购价较Rite-Aid周一收盘溢价48%。双方周二签署合并协议。
Walgreens与Rite Aid并购还需得到美国联邦贸易委员会的批准。
以周一收盘价计算，Rite Aid市值63.6亿美元。华尔街日报最先报导该交易后，Rite Aid周二上涨多达44%至8.74美元，终场收高42.6%至8.67美元。Walgreens股价周二收高6.3%至95.16美元。
前十大药房并购交易图表：link.reuters.com/tav85w
(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
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