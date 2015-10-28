企业并购：美国连锁药房Walgreens将收购较小同业Rite Aid

路透10月27日 - 美国连锁药房Walgreens Boots Alliance 周二表示，将收购较小规模的同业Rite Aid ，包括债务在内价值172亿美元。

收购价为每股9美元现金，上述两家公司分别是以营收计美国第二大和第三大连锁药房，合并后以药店数量计将成为美国最大的零售药店。

两家公司发表联合声明称，收购价较Rite-Aid周一收盘溢价48%。双方周二签署合并协议。

Walgreens与Rite Aid并购还需得到美国联邦贸易委员会的批准。

以周一收盘价计算，Rite Aid市值63.6亿美元。华尔街日报最先报导该交易后，Rite Aid周二上涨多达44%至8.74美元，终场收高42.6%至8.67美元。Walgreens股价周二收高6.3%至95.16美元。

前十大药房并购交易图表：link.reuters.com/tav85w

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