专访：力拓不会仿效必和必拓剥离不受青睐的资产--新任CEO

路透悉尼7月4日 - 澳洲矿业公司力拓(RIO.AX)(RIO.L)新任执行长雅克(Jean-Sébastien Jacques)向路透表示，力拓将保留其囊括问题煤炭和铀矿资产的新建部门，这消除了有关力拓将考虑剥离并最终出售该部门的预期。

必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)去年分拆South32 (S32.L) (S32.AX)，然后让后者上市，从而使这家全球最大的矿业公司能专注于其核心业务。South32囊括氧化铝、铝、锰、镍和其他资产，其股价今年的表现好于必和必拓和力拓。

力拓上月成立了一个新的能源和矿业部门，该部门的资产规模估计为90亿美元，其中包括力拓的Iron Ore Company of Canada (IOC)。分析师和一些投资者认为，此举是在仿效必和必拓的做法，力拓可能会出售该部门。

但雅克表示，不会剥离该业务。

他称，虽然该部门不会成为重大新投资的焦点，但可能是除了力拓核心领域以外的新业务的“孵化器”。

这可能包括向锂业务进军的举动，该业务有望从电动汽车革命中受惠。

力拓的锂资产包括在塞尔维亚的Jadar项目。力拓预测，该项目可占到全球锂年供应量的五分之一。

经过五年大规模削减成本后，拥有逾90亿美元现金储备的雅克目前面临的关键问题是如何推动增长。

现年44岁的雅克，是力拓143年历史中最年轻的CEO，也是首位出生在法国的CEO，这在这个以讲英语为主的行业实属罕见。但雅克是行业繁荣萧条后时期新一代高管之一。在投资者仍对重大投资保持警惕之际，这些高管必须重新思考行业的未来增长问题。

“我们是为数不多的可期待增长的矿业企业之一。”雅克说。

“我们有良好的资产负债表，我们在行业处于周期谷底时盈利，我们继续派发可观的股息--这个时候没有其他企业真正在派发股息。”他说。（完）