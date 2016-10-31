力拓将出售几内亚Simandou铁矿项目持股给中铝矿业国际

路透伦敦/班加罗尔10月28日 - 澳洲力拓(RIO.AX)(RIO.L)周五称，已签署初步协议将其在几内亚Simandou项目中的持股出售给中铝矿业国际(Chinalco)(3668.HK)。这将推动该停滞已久的项目，开发全球最大尚未开采的铁矿石储量。

虽然该项目极具潜力，但力拓却表示在寻求资金方面遇到困难，行业消息人士说上述协议可能为中国资金打开大门。

几内亚矿业部长Abdoulaye Magassouba乐见此项协议，并要求与中铝矿业国际成立一个联合工作组来推动项目进展。

“对于该项目，这是非常正面的事情，但为了有效地重启这个项目，我们仍需几个月的努力，而且还有很大的挑战有待克服，”他的声明稿称。

力拓持有46.6%的Simandou股权，中铝矿业国际持股41.3%，几内亚政府持股7.5%。

力拓声明稿称，如果这项出售协议能够推进，那么按照该项目的开发时间，力拓将可获得11-13亿美元。声明稿并称目标为在六个月内敲定最终协议。

分析师称这项协议对力拓是利多消息，因该项目融资存在困难而且投产时间不确定。

巴克莱分析师David Butler说，力拓可能从出脱该项目持股而收回超过10亿美元，“是非常好的结果。”(完)