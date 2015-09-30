力拓开始分拆煤炭业务 向New Hope出售6亿美元资产

路透悉尼9月30日 - 全球矿业巨头力拓(RIO.AX)周三表示，已同意以6.06亿美元将所持澳洲Bengalla煤矿的40%股权出售给New Hope(NHC.AX)，这是行业低迷环境下下澳洲煤炭资产的最新一轮洗牌活动。

Bengalla是悉尼附近猎人谷(Hunter Valley)的三座煤矿中规模最小的一座，2014年产量为860万吨。

New Hope注册资本为13.7亿澳元(9.59亿美元)，上周表示正在寻找收购机会。之前该公司公布财报称，扣除特殊项目的年度获利增长25%至5,170万澳元，虽然煤炭价格跌至六年低点，但公司大力削减成本，盖过了营收下降的影响。

0219GMT，New Hope股价上涨5.76%，至1.745澳元。

麦格理和摩根士丹利分析师称，力拓对Bengalla股权开出的价码，比他们对自身煤炭资产的估值要高一些。

在中国增长放缓导致大宗商品价格全线下挫的背景之下，力拓寻求出脱较不赚钱的业务，以确保兑现提高派息的承诺并集中精力发展铁矿石及铜矿业务。

一直到不久前，嘉能可(GLEN.L)还被视为希望最大的买家，因该公司在同一区域也有煤矿业务。

但随着嘉能可债务忧虑加重，一些分析师甚至揣测其或将开始出售自家矿场，接手Bengalla的可能性日益缩小。

作为Bengalla出售计划的一部分，力拓和日本三菱商事(8058.T)同意解散猎人谷的一家煤炭合资企业，各自直接持有先前合资公司所持矿山股权，这样或许让力拓更容易出售其剩余持股。

力拓拒绝评论是否在找机会出售所持有的那些较大矿山的股份。(完)