力拓重申对大宗商品需求前景较六个月前乐观

路透布里斯班5月10日电---全球第三大矿产商力拓(RIO.AX)(RIO.L)重申其对於大宗商品需求的前景比六个月前更加乐观一点,尽管欧洲陷入经济下滑且美国复苏存在问题.

"总体而言,我们比六个月前更有信心,此外我相信,我们的资产状况良好,在遇到短期波动时可以为我们的业务提供强劲支持,"力拓董事长Jan du Plessis在其澳洲年度大会上对股东表示.

力拓执行长艾博年表示,公司面临的关键问题在於成本上升,这已经影响到公司除铁矿以外其他全部澳洲业务的利润率.

"成本上升是行业内普遍的问题,我决心勇于应对这一挑战,"他在为年会准备的讲稿中说.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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