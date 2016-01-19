力拓将提高2016年铁矿石出货量 无惧价格低迷

路透墨尔本1月19日 - 全球第二大铁矿石生产商力拓(RIO.AX)(RIO.L)计划2016年提高铁矿石产量。尽管铁矿石价格崩跌，但作为全球成本最低的生产商，力拓可以利用自身的优势。

力拓周二宣布年度铁矿石出货量增长11%，基本符合其预估的3.4亿吨，并预计2016年产量为3.5亿吨，包括其共有矿场的生产。

尽管大宗商品价格陷于多年低位，但力拓生产能力强大、成本低廉，且大幅削减资本支出，预计至少能在未来12个月帮助维持或提高派息，与竞争对手形成鲜明对比。

“2016年我们将继续专注于严格的成本和资本管理，使现金流的产生实现最大化，”力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)在一份声明中称。

2016年该公司将冻结所有员工的薪资，加大削减成本的努力以因应预期中的大宗商品价格长期下滑问题。该公司还要求高管今年减少旅行。 沃尔什上周警告员工，前景“非常严重”。

去年第四季铁矿石出货较上年同期增长10%至9,130万吨，其中包括其共同所有者的出货量。此数据再度超越季度产量，因力拓去化库存。

力拓证实了分析师的观点，即该公司2016年必须增加产量，以维持出货量。

力拓表示，预期将生产与出货约3.5亿吨铁矿石，包括共同所有者的数量，这相当于产量增长7%，出货量增长4%。

力拓预估其2016年矿山铜产量，料由2015年的50.4万吨，增长至57.5-62.5万吨之间，受美国Kennecott矿场产量增加，以及美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)位于印尼的Grasberg矿场的预期产量提振。

2015年第四季，矿山铜产量下滑13%至11.1万吨，远低于高盛预估的14万吨，主要受智利Escondida矿场每吨开采矿石的铜产量下降影响。该矿场由力拓与必和必拓共有。

与其他同业一样，力拓2015年也增加炼焦煤产量，以抵销价格下跌的影响，不过力拓表示，2016年炼焦煤产量料将持平。力拓也正在试图出售澳洲Hunter Valley的煤碳业务。(完)