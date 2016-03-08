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国际财经 | 2016年 3月 8日 星期二 15:44 BJT

力拓称2016年全球新铁矿石供应将减少32%

路透悉尼3月8日 - 澳洲矿业巨擘力拓(RIO.AX)(RIO.L)周二表示，2016年进入市场的新铁矿石供应将较上年减少近三分之一，至7,500万吨。

“展望2016年，我们预计将有大约7,500万吨新铁矿石供应上市，但这应被更多退出市场的供应抵消，”力拓Pilbara矿业部董事总经理Michael Gollschewski在为珀斯矿业大会准备的讲稿中称。

他说，2015年约有1.1亿吨的低成本海运铁矿石进入市场。(完)

(编译 李春喜; 审校 高琦)

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