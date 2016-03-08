力拓称2016年全球新铁矿石供应将减少32%

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼3月8日 - 澳洲矿业巨擘力拓(RIO.AX)(RIO.L)周二表示，2016年进入市场的新铁矿石供应将较上年减少近三分之一，至7,500万吨。
“展望2016年，我们预计将有大约7,500万吨新铁矿石供应上市，但这应被更多退出市场的供应抵消，”力拓Pilbara矿业部董事总经理Michael Gollschewski在为珀斯矿业大会准备的讲稿中称。
他说，2015年约有1.1亿吨的低成本海运铁矿石进入市场。(完)
(编译 李春喜; 审校 高琦)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。