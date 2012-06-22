力拓预计蒙古铜矿Oyu Tolgoi扩建所需融资年底前将到位

路透乌兰巴托6月22日电---蒙古铜矿Oyu Tolgoi运营商力拓(RIO.AX)(RIO.L)的一位高层表示,为扩大该铜矿所需的130亿美元融资有望年底前到位.

对Oyu Tolgoi的投资帮助蒙古经济在2012年第一季猛增16.7%,其规模相当於该国总体经济的比重亦超过三分之一.

"眼下我们正在与银行协商,让矿业领域这项有史以来全球最大规模的项目上马,这一过程已经持续数年,有望在未来六个月内完成,"力拓驻蒙古主管兼Oyu Tolgoi LLC执行长Cameron McRae周五表示.

McRae称,该铜矿有望在8月底前开始出产矿石,比原定计划提早六个月,明年将投入商业运作.

他预计与中国内蒙古地区发电商的商业协议将按时达成,但承认中蒙两国的地缘政治因素拖慢了进程.

力拓预计将在未来几周内获得批准建造自己的实地发电厂.(完)

--编译 兰秀娟;审校 吴云凌

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