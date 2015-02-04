力拓称有望在2017年之前将年产提高至3.5亿吨

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透北京2月4日 - 全球第二大铁矿企业力拓(RIO.AX)铁矿石亚洲区总裁Alan Smith周三表示，公司有望在2017年之前把年产量提高到3.5亿吨。
Smith还表示，公司预计到2020年时，出口到中国的铁矿石成本将在每吨35美元，与之前的预期一致。这一成本水平低于2012年的每吨47美元。
“虽然中国的需求增长有所放缓，但并未崩盘，该国去年仍在进口铁矿石，”Smith在谈到中国进口铁矿石情况时表示。(完)
(编译 王颖；审校 王丽鑫)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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