利雅得燃料车爆炸案造成至少22人死亡--电视台

沙特国家电视台报导称，该国首都利雅得周四发生的燃料车爆炸已造成至少22人死亡。目击者和当地电视台报导称爆炸由於一辆燃料车撞上一座立交桥而引发，一幢工业大楼被毁。阿拉伯卫星电视台(Al-Ekhbariya)援引民防官员的话称，此次事件另外造成111人受伤。路透