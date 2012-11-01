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时事要闻 | 2012年 11月 1日 星期四 13:33 BJT

利雅得一工业大楼发生爆炸

路透利雅得11月1日电---路透一名目击者称，沙特首都利雅得东部一座工业大楼在周四的一场大爆炸中几乎被完全摧毁。

目击者称，爆炸基本上将这座建筑夷为平地，只剩下建筑的一角。附近的车辆也因此而起火，至少有五辆消防车抵达现场。

路透尚无法立即得知爆炸原因。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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