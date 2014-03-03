易纲：人民币双向波动会成常态（更新版）

* 人民币汇率最近的双向波动总体完全正常--央行副行长

* 未来双向波动将成常态

* 稳步推进人民币资本账户可兑换等

(新增更多细节、背景)

路透北京3月3日 -人民币兑美元汇率此前出现大幅波动，中国央行副行长易纲周一表示，对此不用过度解读，并称人民币双向波动会成为常态。

他在两会（全国政协和人大会议）间隙称，中国汇率波动率较之国外一直比较小，一般波动1%都已经算非常大了，最近双向波动总体上是完全正常的。

“不管是即期市场、远期市场还是其他衍生品市场，因为供求变化而产生一定的市场波动是非常正常的，不用过分解释。”易纲称。

他认为，中国经济基本面是稳健的，国际收支略有顺差但也基本趋于平衡，所以未来双向波动也会成为常态，人民币汇率形成机制还会市场化。

同时，易纲表示，今后中国会增加人民币汇率弹性，继续坚持以市场供求为基础的有浮动的汇率机制，不管在外汇管理上还是人民币资本账户可兑换上，都会稳步推进。

稍早中国社会科学院学部委员余永定在两会间隙表示，人民币汇率贬值不会持续时间太长，并认为央行已实现目的。

人民币汇率在中国两会前夕并未如期走出“维稳”行情，而是在央行加大干预力度下，尽展大开大阖的双向波动。上周五人民币波动幅度高达533个点子，日内一度贬值到6.1808的10个月低位、几乎触及“跌停”位。

多位消息人士周四透露，中国国家外汇管理局近日在上海、广东等地银行系统开展“近期人民币汇率贬值的影响”专题调研，以了解近期汇率贬值对企业和个人客户结售汇情况产生的影响。

人民币兑美元即期周一较上交易日小幅收贬12个点子，与中间价小幅升值方向相背。在经历上周五的大跌后，今日即期市场波动区间明显收窄，盘中亦难寻央行干预迹象，市场观望情绪趋浓。(完)

(发稿 谢衡/李文科/沈燕；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。