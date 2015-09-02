人民币贬值反映其真正市场价值--亚开行总裁（更新版）

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路透横滨9月2日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周三表示，人民币最近贬值后更加接近其真正市场价值。他并不认为中国会将因本币贬值而变得便宜的商品大量出口，将通缩输出到亚洲邻国。

他亦指出，虽然中国经济可能不会再像过去那样以10%的速度扩张，但随着服务业的加强，该国经济向消费驱动型转变，仍将取得稳步增长。

“中国过去常常干预市场以防人民币过度升值，导致与美国出现一些摩擦，”中尾武彦周三在日本东部横滨的一个研讨会上说。

“近来发生的事情是人民币估值已过高...贬值反映了其真正的市场价值。”

他承认，近期市场动荡部分是因为投资者担心中国当局能否引导本国经济实现软着陆。

但他对前景比较乐观，称虽然中国股市出现大幅下挫，但仍高于去年夏季时的水平。

“中国消费依然十分强劲，服务业有很大增长潜力，”中尾武彦说，“我对中国经济前景并不太担心。”

对中国经济大幅放缓的忧虑已导致全球金融市场震荡，并加重了亚洲政策制定者对亚洲经济前景的担忧。

中尾武彦说，中国经济放缓可能会令严重依赖对华商品出口的国家承压，比如印尼。

“但亚洲国家有能力靠自己维持经济扩张，”他说，“我认为(中国经济放缓)不会对亚洲经济发展造成沉重打击。”(完)

(编译 郑茵/王颖；审校 徐文焰/王丽鑫)

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