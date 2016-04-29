人民币综述：营改增后跨境金融机构暗叫苦 部分业务税负不减反增添愁绪

记者 赵红梅

路透香港4月29日 - 从5月1号起，中国营业税将淡出历史舞台，营改增全面推开对接进入最后一公里冲刺。不过，目前一些条款反对金融业的跨境业务造成“税负增加”，给不少中外机构带来了些许苦恼。业内人士认为，金融业营改增试点可能还有较长的一段路要走。

路透了解到，两周前，中国央行曾组织几十家境内外金融机构讨论营改增对跨境金融相关业务存在的影响，众多金融机构的疑问和顾虑主要集中在“同业往来”、“QFII与RQFII是否同等对待、央票利息是否可免税等问题上。

“我们在做业务时发现，有些条款对跨境业务造成了税负增加，增加了中外资机构之间沟通难度，目前也在与财政、税务部门沟通，希望能得到解决。”一位外资银行环球市场部负责人对路透表示。

中国财政部及国家税务总局于今年3月颁布财税第36号文件，明确将在5月1日起全面实施营改增，试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，金融业增值税适用税率从5%调整为6%，“不减反增”的声音随之出现。

而由于已公布的细则中增加了不少原来并不需要缴纳营业税的业务项目，业内人士表示，银行间业务收入和不少跨境业务的实际税赋是增加的，目前试点方案应该仍是过渡性的，相信之后会有调整。

目前，银行在纳税申报中的具体操作暂无进一步操作细则，使得很多银行仍在观望后续政策文件。

**同业往来业务增添税负**

一位中资银行计划财务部人士总结道，早年中国在制定营业税征收范围时，人民币还仅是中国境内交易的货币，然随着人民币国际化步伐加快，境外人民币清算中心逐年增加，境内银行与境外同业的往来愈发频密，营改增过程中，新问题就浮现出来。

“我们目前的困惑在于，财税36号文明确营改增时，银行联行及金融机构间资金往来业务是免税的。但境外联行、境内外币同业拆借、人民币与外币跨境拆借都无法享受免税政策。”他称。

该银行最近给境外一家外资银行拆放一笔人民币，营改增后该行的利息收入将需要缴纳6%的增值税，而在营改增之前，人民币及外币的同业在营业税模式下，都能享受税负为0的免税政策。

“我们预期财税相关部门会出相关补丁政策的，但5月1日就执行，按季度缴税，最快可能6月就面临缴税问题了，那到时跨境业务上的短债长债的资金成本都会上来的。”上述中资机构人士称。

另一位外资银行中国区部门主管认为，税制改革确实将增加部分跨境同业业务的成本，活跃度可能会因此受到影响。

此外，令众多中外资金融机构苦恼的是，金融商品持有至到期的利息需要缴纳增值税，虽然国债和地方政府债的利息收入不缴纳，但金融债、信用债则需要缴纳，增值税率在6%。这条规定亦让债券持有到期成本增加。

“央行一直在开放银行间市场的大门，鼓励境外机构投资者投资境内债券，但现在对利息征税，而大多数国家对金融出口服务实行零税率或免税，这不是误伤市场吗？”一位境外央行投资人士称。

**RQFII和央票利息收入亦不明确**

张总是一家中资基金香港分公司负责人，他发现按照36号文附件规定，合格境外投资者（QFII）在境内证券买卖业务的收入是可以免征增值税的，但没有提到RQFII的业务。

“我们目前获得几十亿的RQFII额度均已使用，若将来退出，收入就面临多缴6%的税，这不符合鼓励人民币使用的大势。而且我们也很难跟海外客户解释这些问题。”他表示。

目前营改增过渡政策规定，国债、地方政府债、央行再贷款的利息收入免征增值税，但唯独没提到央行票据，这也让不少金融机构颇为担忧。

“央行使用央票为了调节基础货币，目的是减少商业银行可贷资金量，但反过来我们购入央票还要缴纳6%的增值税，那就太偏颇了。 ”他称。（完）

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名： 帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量 汇丰银行 8,774.9 29 东方汇理 3,939.0 22 法巴 2,635.9 9 银河证券 1,250.0 1 国泰君安 1,250.0 1

**本周市场动态**

--按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)昨日发布报告指，因春节因素导致人民币跨境结算量大幅回落，2月跨境人民币指数（CRI）较上月及去年同期均下降19点至230点，创下一年半新低。

-- 中国房地产商--花样年控股(1777.HK)周二发行一笔6亿元人民币三年期点心债，票息为9.5%，较指导息率为9%高出50个基点。这标志着一级市场阔别五个月空窗期后，高收益的房地产点心债重出市场。

--近日点心债暴跌的中国城市建设控股集团发出一份公告，宣布实际控制人变更，由一家国企变为由一家北京惠农基金持有99%股权，这意外变动引发市场对其偿债能力的担忧。（完）