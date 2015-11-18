10月人民币实际与名义有效汇率均现三连跌 且跌势扩大--BIS

路透上海11月18日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际与名义有效汇率指数均现连续三个月回落，其中当月人民币实际有效汇率指数下跌0.81%至129.13，上月调整后环比跌0.1%；人民币名义有效汇率指数跌0.5%至125.55，上月调整后环比下跌0.1%。

数据并显示，1-10月计人民币实际有效汇率涨2.99%，名义有效汇率涨3.38%；同期人民币兑美元即期汇率则下跌1.80%，人民币中间价跌3.63%。

中国海关此前公布，以美元计价10月出口同比下降6.9%，结束此前三个月降幅逐步收窄之势；10月进口同比下降18.8%，已连续三个月保持双位数跌幅；当月贸易顺差616.4亿美元，创出纪录新高。前期汇率贬值的刺激已成过眼云烟。

10月美元指数.DXY小升0.61%，9月亦小涨0.55%；另外10月人民币兑欧元大升2.17%，上月为小升0.77%；兑日圆亦升0.94%，上月为贬值0.58%；而同期人民币兑美元即期汇率升值0.63%，9月为微升0.3%，人民币中间价亦实现0.19%的升幅，9月为升值0.44%。

根据BIS数据，人民币实际和名义有效汇率于2014年6月开始重新企稳回升，在连升九个月之后在2015年4月转为连续两个月调整，6月再度企稳反弹，并在7月创出历史新高；8月汇改后，实际和名义有效汇率再度回落。

2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)

参看详情，请点选国际清算银行网站 here