10月人民币实际与名义有效汇率均现三连跌 且跌势扩大--BIS

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月18日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际与名义有效汇率指数均现连续三个月回落，其中当月人民币实际有效汇率指数下跌0.81%至129.13，上月调整后环比跌0.1%；人民币名义有效汇率指数跌0.5%至125.55，上月调整后环比下跌0.1%。
数据并显示，1-10月计人民币实际有效汇率涨2.99%，名义有效汇率涨3.38%；同期人民币兑美元即期汇率则下跌1.80%，人民币中间价跌3.63%。
中国海关此前公布，以美元计价10月出口同比下降6.9%，结束此前三个月降幅逐步收窄之势；10月进口同比下降18.8%，已连续三个月保持双位数跌幅；当月贸易顺差616.4亿美元，创出纪录新高。前期汇率贬值的刺激已成过眼云烟。
10月美元指数.DXY小升0.61%，9月亦小涨0.55%；另外10月人民币兑欧元大升2.17%，上月为小升0.77%；兑日圆亦升0.94%，上月为贬值0.58%；而同期人民币兑美元即期汇率升值0.63%，9月为微升0.3%，人民币中间价亦实现0.19%的升幅，9月为升值0.44%。
根据BIS数据，人民币实际和名义有效汇率于2014年6月开始重新企稳回升，在连升九个月之后在2015年4月转为连续两个月调整，6月再度企稳反弹，并在7月创出历史新高；8月汇改后，实际和名义有效汇率再度回落。
2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)
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(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。