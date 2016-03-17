人民币名义有效汇率2月续降至一年新低 实际有效汇率转升--BIS

路透上海3月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2月人民币名义有效汇率指数续降至123.88的一年低点，当月降幅0.78%较上月0.82%略有收窄；而实际有效汇率指数则升0.71%至130.60，上月调整后为环比跌0.35%。

根据BIS公布的数据统计，1-2月名义有效汇率累计下跌1.6%，实际有效汇率则累计升0.36%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均现连六年上升，表明人民币仍是强势货币。

由于实际有效汇率是经过通胀调整的，名义汇率降而实际汇率升，表明当前中国的整体通胀水平要高于可比较的国家的通胀水平。

寒冷天气和春节假期消费等季节性因素，推动食品尤其是蔬菜和肉类价格大涨，导致中国2月CPI涨幅再度迈进“2时代”。

中国央行行长周小川此前表示，比较稳健的货币政策配合其他宏观调控措施，就可以实现经济增长目标；除非国际、国内发生重大风险事件，中国无须采用过度的货币政策刺激，也不会倚重汇率贬值来提高出口竞争力。

2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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