人民币名义有效汇率2月续降至一年新低 实际有效汇率转升--BIS

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海3月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2月人民币名义有效汇率指数续降至123.88的一年低点，当月降幅0.78%较上月0.82%略有收窄；而实际有效汇率指数则升0.71%至130.60，上月调整后为环比跌0.35%。
根据BIS公布的数据统计，1-2月名义有效汇率累计下跌1.6%，实际有效汇率则累计升0.36%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均现连六年上升，表明人民币仍是强势货币。
由于实际有效汇率是经过通胀调整的，名义汇率降而实际汇率升，表明当前中国的整体通胀水平要高于可比较的国家的通胀水平。
寒冷天气和春节假期消费等季节性因素，推动食品尤其是蔬菜和肉类价格大涨，导致中国2月CPI涨幅再度迈进“2时代”。
中国央行行长周小川此前表示，比较稳健的货币政策配合其他宏观调控措施，就可以实现经济增长目标；除非国际、国内发生重大风险事件，中国无须采用过度的货币政策刺激，也不会倚重汇率贬值来提高出口竞争力。
2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
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(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。