人民币综述：过剩行业违约“黑天鹅”添忧 但点心债回暖仍抢手

路透香港3月24日（记者 赵红梅） - 受产能过剩、债务缠身等影响，中国渤海钢铁集团日前正推进债务重组，公司在境外发的点心债近日因担心违约而遭海外投资者抛售大跌，然有中资机构选择择机抄底。市场人士认为，今年中国已爆发多起信用风险事件，但过剩行业企业在点心债市场发债比例极低，即使有违约“黑天鹅”仍对点心债回暖的二级市场影响不大。

天津市政府目前已成立渤钢集团债权人委员会，债委会由北京银行和天津分行等105家银行业金融机构债权人和类金融机构债权人组成，涉及债权金额1,920亿元。

消息一传出，渤海钢铁集团2014年10月在香港发行的三年期、规模10亿元、收益率6.4%的点心债价格即刻大跌，由周一的92.62/93.42报价直跌至64.00/90.00，跌幅已达30%，收益率升至11.75%。然稍后市场分歧已现，周二、周三，这支点心债获部分中资机构抄底，报价反弹至周三的73.00/83.00。

“我周一一早已在99.02价位清空了这只CNH债，目前中国地方政府过剩产能的点心债，投资者还是挺担心风险的。 ”一位香港外资投资经理称，“目前大多数中国公司的基本面又不好，很多是靠政府信用背书，现在投资者对政府背书有质疑，哪怕是投资及以上级别债都一样。”

他认为，目前点心债市场，新发数量急剧减少，存量则一直在萎缩，“点心债市场流动性差，一出个‘黑天鹅’，直接就要跌30-40%。”

但另一位中资银行投资经理却认为，“渤海钢铁目前正在谈债务重组，而境外发行的债券均未到期，亦并无违约。”他并表示，“渤钢的债务重组求助手段很多，比如收回再贷、展期续贷、并购重组、组建银团贷款或建立联合授信机制等方式，资产重组只要有序进行就有希望。所以这支CNH债还是不错的。”

他认为，过剩行业在境外点心债里规模极小，点心债继续萎缩，“整个点心债里高收益信用债存量都不够QDII（合格境内机构投资者）机构来配置的呢。”

渤海钢铁2018年到期的1亿私募美元债，收益率为5.5%，但因这支私募债均由中国人寿持有，二级市场并无交易，市场人士称，周二这支债券的收益率升至10%。而2020年到期的20亿规模、发行票息为6.15%的港元私募债情况与美元债情况类似。

而渤海钢铁个券对离岸的点心债市场并无蔓延效应，目前，点心债二级市场成交持续回暖，债券收益率自上周起有所下行，境内外价差回升。

**点心债暖势依旧**

国金证券报告统计，截至2016年1月末，美元债存量约10,400亿元人民币,这其中大部分是由中国主体的海外子公司发行；点心债存量约2,200亿元人民币,主要是国债和银行债。

东航(0670.HK)周一公告称，该公司拟赎回33亿元2017年3月13日到期、收益率在4.8%的有担保点心债，以降低利息成本支出。这亦使点心债存量减少。

路透粗略统计，目前QDII中投资于海外债券型的基金已达29只，这使得点心债的市场投资主体由境外机构投资者主导局面有所改观。

而因目前点心债收益率水平仍明显高于国内债券收益率，其中高收益品种的平均收益率高于国内同类债券300-400BP左右。随着人民币汇率趋于稳定、CNH市场流动性改善，令农历年后点心债迎来“小阳春”。

“这几天，不少QDII都抢着买点心债，没有什么新发，以前的存量很多又要到期了，还有企业打算赎回，僧多肉少下，点心债信用利差也体现不出来，都是抢手货。”一位中资券商人士称。

自上周起，离岸点心债市场企稳,多数债券收益率小幅下行，中信证券分析师杨希表示，过去一个月，点心债2-3年投资级债券收益率平均降幅120bp，未评级国企债券降幅100-150bp。

在境内外债券收益率存在明显差异的情况下，目前中资机构配置收益率较高的未评级国企债券、券商债和优质房地产债仍较为积极。

中银香港离岸人民币债券指数显示，在去年12月和今年1月跌1.2%之后，点心债自1月底以来带来了1.2%的回报。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 2,572.0 7

法巴 2,087.0 4

东方汇理 1,650.0 8

渣打 358.0 3

星展 200.0 1

**本周市场动态**

--中国银行报告称，1月跨境人民币指数（CRI）为249点，较上月下降27点，同比上升14点；当月人民币在经常项目、直接投资项下结算量环比亦下降。

--两位消息人士称，法国东方汇理银行(CAGR.PA)计划在台湾发行五年期宝岛债，满两年可开始赎回条件(NC2)以5.15%定价，计划募资3.24亿人民币，4月13日发行。（完）