4月跨境人民币指数小幅回落 国际化酝酿新的发展动力--中行

路透北京6月22日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)(3988.HK)发布报告指出，4月中国银行跨境人民币指数(CRI)为254点，较上月下降3点，较上年末下降22点。

中行报告指出，由于跨境货物贸易人民币结算量下降导致4月跨境人民币结算总量同比和环比小幅下降，但人民币在服务贸易和其他经常项目、直接投资等领域中的使用仍保持向上趋势，成为支撑人民币跨境使用活跃度总体稳定、长期趋升的重要因素。

“本月人民币跨境使用活跃度较上月小幅回落...但人民币国际化正在不断向新领域拓展，境外央行、主权类机构对人民币接受程度不断提升。”报告称。

数据显示，跨境人民币结算规模环比、同比均下降，4月全国办理经常项下和直接投资项下跨境人民币结算金额5,450亿元，同比下降14.8%，环比下降11.9%。同时，人民币跨境收支依然保持净流出，4月净流出490亿元，规模较上月大幅缩窄。而人民币在全球支付结算中的使用份额1.82%，较上月略降。

报告并称，4月离岸市场人民币存款月继续下降，但利率和汇率保持稳定。4月末，香港银行机构人民币存款为7,230亿元，台湾人民币存款余额3,108亿元，均较上月下降。4月，离岸市场CNH与CNY即期汇差继续缩窄；离岸市场各期限利率小幅波动，人民币Hibor与Shibor隔夜拆息日均利差较3月缩小。

中行报告并指出，境外央行及主权机构接受人民币的意向保持提升，5月11日，中国人民银行与摩洛哥中央银行签署双边本币互换协议；人民币加入SDR后，人民币进入主权机构资产配置呈现逐步升温的趋势，匈牙利、韩国分别发行点心债和熊猫债；未来预计有更多主权机构考虑发行人民币债券。（完）

报告全文详见中国银行官网：here