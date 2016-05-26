中国在伦敦发行的人民币国债获超额认购 定价3.28%--IFR（更新版）

中国贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
(新增最终定价)
路透香港5月26日 - 汤森路透旗下IFR周四报导，中国财政部在伦敦发行的三年期、30亿元人民币国债，发行利率为3.28%，因获逾两倍超额认购，较初始询价降了12个基点。这是中国财政部首次在香港以外的离岸市场发行人民币计价国债。
财政部金融司司长孙晓霞周三称，此次发行是落实去年10月习近平主席出访英国时两国达成的重要共识，是中英双方在财金领域深化合作的重要成果。
“在伦敦发行人民币国债，是以中国经济发展平稳向好的背景为依托，顺应离岸人民币市场发展趋势的重要举措，也将对促进伦敦人民币市场的发展具有深刻意义。”她说。
中国财政部自2009年开始每年在香港地区发行人民币国债，此前香港是财政部唯一曾发行离岸人民币国债的地区。
中国财政部周三在境内市场的三年期国债发行利率为2.5444%，比伦敦这笔国债发行价格低约74个基点。
IFR并报导称，这笔点心债将在伦敦上市，可用于英国央行的相关回购操作，债券将被列为B级抵押。
据财政部网站此前公告，中国银行（英国）有限公司和英国汇丰银行有限公司担任此次发行的全球协调人。
2015年10月，中国央行在英国伦敦采用簿记建档方式，发行了50亿元人民币一年期央行票据，票面利率3.1%；这是中国央行首次在中国以外地区发行以人民币计价的央行票据。(完)
(记者 赵红梅；审校 张喜良/杨淑祯)
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
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