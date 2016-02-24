宽松的信贷环境将使2016年人民币债券发行集中于境内市场--穆迪

(以下新闻稿由穆迪提供)

香港、2016年2月24日—中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。

穆迪投资者服务公司表示，由于中资发行人在宽松的信贷环境下在境内市场进行债务再融资，今年人民币债券发行活动将集中在境内市场。

最近中国政府的刺激措施，如2016年1月新增贷款人民币2.5万亿元， 表明保持增长和稳定是2016年的首要政策目标。

穆迪副董事总经理/大中华区信用研究分析主管钟汶权称：“在中国政府持续推进改革并逐步放开境内债券市场，以及当前的低利率环境之下，企业、金融机构和地方政府在境内市场的债券发行预计将维持增长势头。”

钟汶权在穆迪发表新一期《聚焦人民币债券》 (Renminbi Bonds Monitor) 报告之际做出上述评论。该报告为季刊，旨在提供中国境内外人民币债券市场最新动向，并阐述穆迪对市场趋势的看法。

2016年1月新增人民币贷款规模达到2012年以来月度最高水平。即使考虑到中国新增贷款峰值通常出现在1月份的季节性特征，今年1月的新增规模仍比2012-2015年同期高出人民币1万亿元以上。

鉴于人民币兑美元汇率疲软，今年境外市场的流动性和境外投资者对人民币资产的兴趣越发不确定。因此，境外人民币债券市场增长仍将乏力，外资发行人可能是市场主力。

报告还分析了为何在宽松的信贷环境下产能过剩行业（如钢铁、煤炭、造船和水泥）财务状况较弱的发行人仍备受信用压力。境内发行人总量超过3,000家，且信用质量参差不齐，穆迪预计境内市场将爆发更多违约事件。