境外机构可开展债券回购打通人民币在岸和离岸市场--申万宏源

路透上海6月4日 - 针对中国银行间债券市场回购交易向境外清算行开放，申万宏源证券债券研究团队分析认为，此举在一定程度上打通了人民币的在岸和离岸市场，相当于将目前国内的低成本资金部分向境外机构开放，吸引其进入国内债券市场。

报告表示，但是一旦境内外的人民币资金价格逐渐拉平，则境外清算行在国内银行间市场进行回购的意愿也将大大减弱。因此需要动态和辩证地看待这一政策的影响。

中国央行周三公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，其中正回购的融资余额不高于所持债券余额的100%，且回购资金可调出境外使用。

报告指出，此前境外机构在银行间不能进行回购交易，目前境外清算行和参与行投资国内银行间市场需要承担的CNH成本在3%左右，使得国内债券的吸引力大大下降。而如果这些机构能在国内展开回购，并且回购资金可以调出境外，那么意味着仅需要承担国内的资金成本，即隔夜1%、7天2%左右，这样境外机构投资国内债券市场的收益空间就会大大增加。

同时这也意味着境外机构获得了在银行间市场加杠杆的能力，若按1.5倍杠杆和2%资金成本计算，意味着在国内债券市场的投资收益可以提高50bp左右。但实际上境外机构目前已基本足额使用外管局和央行批复的银行间投资额度，直接加杠杆的空间不大。但不排除监管机构在未来也会逐渐提高对境外机构投资的额度审批。

目前参与银行间市场的境外央行、清算行及参与行约为100家，占全部银行间境外机构的一半左右。（完）

(发稿 吴芳；审校 张喜良)

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