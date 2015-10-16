综述：汇改后首度成功发行离岸人民币债券 市场秩序与信心回复

记者 董永年

路透台北10月16日 - 时隔两个月，中国建设银行(601939.SS)、中国农业银行(601288.SS)终于成功发行离岸人民币债券，此举除达成扶植伦敦成为人民币金融中心目的外，对恢复离岸市场秩序、提振投资人信心，可望产生一定作用；但欲回归过往荣景，仍待努力。

市场人士指出，建行与农行发债利率较8月汇改时的次级利率降了约70个基点，也较消息发布前的利率还低了5-10个基点，因此引发了一波追价买盘，投资等级债券收益率随即下行，卖盘也见收手。离岸债券市场气氛好转。

〞8月市场秩序被毁了后，每天过着没有明天的日子。他们出来(发债)，还是要感恩。〞台湾一位不愿具名的点心债基金经理人说。

宏利投信债券基金经理陈培伦则指出，建行与农行的顺利发债，显示投资人认同利率回归正常水准，市场观望气氛也有所改变。

国泰投信债券投资部资深经理吴艳琴表示，点心债价格在9月底已经涨过一波，建行及农行的发债，除带动投资等级债券收益率下行外，也有望拉动高收益债向下修正。

她指出，10月长假结束后，离岸人民币换汇换利交易(CCS)殖利率下行明显，一年及三年期CCS分别自3.3%、3.4%下滑至2.8%、2.9%。美元兑人民币远汇一个月期也自250点掉到150点、一年期从1,700-1,900点下滑至1,500点，在筹资成本降低带动下，可望增加外资对点心债的买兴。

市场信心提振的同时，外界也好奇，是什么样的买盘，愿意高于市价大力认购。

一不愿具名的大型证券商交易主管称，买盘应该是以境内资金为主。〞不会是黄头发，是卖给黑头发的中国人。〞

前述不具名基金经理人则分析，建行与农行的筹码，有70-80%应该是由中资银行买走。他们拿一年3%的定存利率认购收益率4.3%左右的两年债券，马上就有1个百分点的利差可赚。但若是在境内投资五年期的地方政府债券，利率只有2.92%。

“后面还有人行、财政部要在伦敦发债，认了不但赚利差还支持了中央政策。”她说。

陈培伦也指出，这次认购建行债券的资金有99%来自亚洲，农行则有96%。其中不少应来自于境内银行。至于欧美系的基金，此前仍是卖超为主，近期卖压则有减缓。

按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)顺利完成于伦敦发行的两年期10亿元的离岸人民币债券，票面利率最终为4.3%。本次发行受到投资人的热捧，共计吸引了72个帐户的55亿元人民币资金参与。农业银行(1288.HK)周二也在伦敦发行的创新型绿色债券再获佳绩，最终其两年6亿元人民币债券的票面发行利率定在4.15%。

路透上周曾引述消息人士称，中国央行近期将在伦敦发行不超过50亿元人民币的一年期央行票据，以为海外投资者提供高品质的人民币抵押品，推动人民币国际化。据英国金融时报周二报导，中国将在伦敦发行人民币计价国债，该消息或在中国国家主席习近平下周访问英国时宣布。

**买气难转热**

随着境外人民币债券成功发行、点心债市场由卖方急售转为惜售后，市场人士认为，离岸债券市场已重回平稳格局，不过气氛要转趋热络，短期恐怕不易。

一大型证券商交易主管即称，还是有不少外商银行预测，年底前人民币仍有贬值空间，造成海外投资人民币相关商品动能偏弱。

此外，境内因资金宽裕，利率下滑明显，但境外受贬值预期影响，买盘要求更高收益率，在此情形下，建行与农行的发债恐怕只是昙花一现，难吸引企业与金融机构跟进。

“只有在境内拿不到钱，或是配合政策的，才会在境外发债。”一大型商业银行债券承销主管说。

陈培伦也指出，以万科(000002.SZ)发行公司债为例，同样是五年期，境内发只不到4%，但在境外就要5%。基于成本考量，今年中国企业集中在境内融资的趋势难以改变。

在新增筹码有限，但买盘碍于贬值预期不愿过度追价下，陈培伦认为，年底前点心债市况仅会处于弱平衡状态。

根据台湾柜台买卖中心统计，截至今年9月底为止，于香港交易所挂牌的点心债发行金额为261.5亿人民币，台湾宝岛债的发行金额则为298.72亿元，较8月底几无变动。去年香港点心债发行1,900亿人民币，宝岛债则为208亿。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 34,913.1 132

渣打 25,341.1 68

法巴 17,894.7 58

星展 7,104.4 35

巴克莱 4,330.7 7

**本周市场动态**

--台湾央行周四公布，至9月底止，台湾银行业累计人民币存款 TWRMBDEPO 达3,223.29亿元(含可转让定期存单)，较前月减2.26%，此为连续第三个月下滑，上月减幅2.04%。

--新加坡金管局周二表示，中国和新加坡一致同意扩大相关计划，加强人民币在新加坡的国际化使用。新加坡的银行将可以向苏州和天津全市企业提供人民币贷款，而苏州和天津的企业将可以在新加坡发行人民币债券。

--香港证监会周二称，预期中港股市互联互通机制的扩大“快将回复正轨”。

--台湾元大投信周一表示，预计明年发行追踪宝岛债券指数的ETF(指数股票型基金)，并计画在台湾与欧洲两地双挂牌。不过此前仍需解决持有债券ETF将被课征千分之一交易税的难题。(完)