人民币综述：英国脱欧冲击波渐消散 人民币资产仍为“避风港”

作者 赵红梅

路透香港6月30日 - 英国退欧在全球资本市场引发滔天巨浪，惹避险资金推升美元，人民币兑美元即期与中间价均创五年半新低。随后退欧“冲击波”渐消散，人民币汇价顺势反弹，受到的负面冲击明显小于其他国家，人民币资产魅力不减。

中国财政部本周三在香港成功发行五个期限、共计140亿元人民币国债，其中，三年期70亿元国债发行利率2.9%低于市场平均预期，并获2.48倍超额认购。

交易人士认为，这凸显了近日离岸人民币流动性泛滥、资产匮乏现状，巨量发行受市场热捧，亦彰显人民币资产对国际投资者吸引力有所增强。

“因境外人民币资产较缺乏，点心债、存款都有所萎缩，过去几个月里，人民币汇率逐渐稳定下来，且离岸利率是下降的，人民币资产对国际投资者吸引力有所增强，”交通银行香港分行首席人民币债券交易员肖华称。

兴业证券宏观分析师王涵认为，在本轮英国退欧问题带来的全球资本市场冲击中，人民币资产受到的负面冲击明显小于其他国家，是资金的“避风港”；汇率的贬值压力亦被平滑释放，而非如其他新兴市场货币先大幅贬值再回弹。

在岸人民币兑美元即期周四随中间价连两天反弹，离岸汇价则下滑。交易员称，国际美元指数小幅走弱，英国退欧第一波冲击波渐消散，避险情绪正趋平复，人民币迎来喘息机会，但人民币贬值压力要视乎美元中期走势。

中银香港(2388.HK)首席经济学家鄂志寰认为，下半年中国央行将加强预期管理，人民币将保持双向波动、稳中偏弱，因美国加息周期或逆转，美元再升的幅度有限；加上人民币加入特别提款权（SDR）将提高人币资产配置需求，且一带一路亦会推动人币国际化，均有利人民币保持稳定。

**CNH短期拆借一度负利率**

英国脱欧等因素促使投资者避险寻求美元，本周香港银行间市场一度美元流动性紧张，大量机构做人民币掉期以获取美元资金，导致离岸人民币短期拆息一度重现负利率。

离岸掉期方面，市场交投活跃，超短期限掉期成交价格近几个交易日明显回落，隔夜掉期点周三收盘在-10.88，周四一度走低至-50.00，交易人士表示，主要是月末美元流动性较紧所致。

银行间CNH拆借利率隔夜拆息周三收盘在-0.1%，一周拆息本周亦曾急跌至-0.047%。

中银香港策略员孔玲表示，曾与部分人民币参加行沟通，有参加行误以为7月25日起才会采用日均计算模式，实际上7月缴交的第二季存款准备金，已开始采用日均计算，有部分参加行未能适应存款准备金制度和新的计算方式，引致负利率出现。

有交易员认为，半年季结及英国脱欧引发避险等因素影响，美元流动性出现紧张局面，料季结因素过后，负利率情况立即会改善。

今年4月初，CNH银行间短期拆借市场隔夜拆息一度为-10%，因中国央行首次要求境外银行存放境内代理行人民币存款执行正常存款准备金率，境外银行宁愿以负利率拆出资金，以减少上缴基数。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 17,253.6 42

东方汇理 8,635.0 41

法巴 3,700.9 16

中行 2,699.9 3

渣打 2,496.0 17

国泰君安 1,550.0 2

**本周市场动态**

--中国财政部周三在香港发行的三年期70亿元人民币国债发行利率为2.9%，获2.48倍超额认购。交易人士认为这逊于市场预期在3%左右的水平，凸显了近期离岸人民币流动性泛滥、资产匮乏现状。

--中国央行周四称，中国无意通过人民币汇率贬值提升贸易竞争力，中国经济的基本面决定了人民币不存在长期贬值的基础。（完）