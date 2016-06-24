人民币综述：英国退欧致人民币短期震荡看贬 但长期影响难测

路透北京6月24日（作者 孙琦子） - 在今日之前，预料英国退欧的中国投资者并不占多数。当英国退欧的公投结果公布之后，市场渐渐意识到，大洋彼岸的一场政治事件，不仅掀起了全球市场的金融风浪，也将人民币市场搅动的跌宕起伏。

人民币市场经历了前所未有的动荡一天。随着英国退欧公投票数的不断公布，人民币兑美元汇率大幅震荡，日内波幅达到421点。当脱欧的结果正式公布之后，人民币一度贬至6.6285，再度刷新五年半新低。

英国退欧公投周四尘埃落定，民众最终选择离开欧盟。最终结果显示退欧阵营以近52%/48%的优势获胜，全球金融市场纷纷跳水。

“跟其它货币相比，今天人民币的波动已经非常小了。如果没有中国央行的威慑力，美指飞升，人民币肯定要大跌的。”一位外资行交易员称。

他并指出，此前境内投资者对英国留欧趋于乐观，而对今天市场的动荡估计不足。上午随着欧元暴跌美元走升，有许多客户选择购欧元结美元，等待下午剧情的反转。

然而剧情并没有反转。不过出于风险考虑，多家银行已经在公投开始前清理了自营头寸；加上客盘避险情绪攀升，今日即期成交量大幅萎缩，不过流动性充足，只是报价的买卖点差较大。

多位银行交易员预测，今日人民币即期收盘价将在6.62-6.64附近，因为一旦突破6.65，央行有极大概率会入市干预。

那今日之后呢？

一位香港中资行交易员称，中国资本市场开放度较低，CNH经过去年一年的较量，已没有人够胆做空人民币，人民币会有短期波动会有，但长期还要看中国自己的情况和央行的态度。

在浙商银行经济分析师杨跃看来，脱欧对人民币汇率带来了较大的波动，总体将会带来贬值预期。短期看，一篮子货币中的英镑、日圆、美元等主要货币走势各不相同且难以预测波动，美元可能仍是较好的汇率参照标杆。短期内美元将继续走强，人民币会在一定区间内适当贬值。而从中期看，英国脱欧将极大降低美国年内按计划多次加息的概率，对美元的持续走强带来负面影响。

招商银行资产管理部高级金融分析师刘东亮称，要关注国际市场流动性是否会出现枯竭。由于公投结果扭转了此前民调，恐慌情绪的蔓延及金融市场的剧烈动荡，可能引发短暂的流动性风险，若出现这种情况，需关注是否会有衍生品的报价和交易出现停摆，从而给国内实体企业和金融机构带来意外损失。

他并表示，海外市场避险情绪上升将促使美元、日圆、美债上涨，英镑、欧元等非美货币贬值，美指的上涨将导致人民币CFETS指数和中间价面临被动贬值压力，短期走势料偏弱，但预计央行不会允许人民币出现快速贬值，可能会通过中间价和入场干预的方式稳定汇率。

**剧情反转仍有可能，人民币走势不明朗**

公投结果公布后，英镑下跌近10%，汇丰、渣打等英国金融机构的股价下跌近10%。不过有分析认为，英国脱欧并非已成定局，政治和经济动荡很有可能引发第二次公投，英国最终仍然留在欧盟也不是没有可能。

“英国退欧公投的投票率是72%，仅有52%的人投票离开，相当于仅有37%的英国人投票脱欧，这个比率对这样的重大决定而言可能有点低。”上述外资行交易员表示，“可能会有第二次公投，或则英国以此和欧盟谈判更有利的留欧条件。”

亦有分析人士表示，公投结果比例接近，国会决定留下的可能性还是有的。公投在英国宪法下性质不明，现在结果都不可测。根据里斯本协定，英国有两年时间与欧盟谈判，重新界定双方经贸关系。

民生证券宏观组的报告指出，公投本身并没有法律效力的，法律并不要求议会必须遵从公投结果，但会有很大的政治压力迫使议会这么做，尤其是在公投结果很明确的情况下，也有过最后没有遵循公投结果的案例，比如希腊。

不过，即便最终英国真的脱离欧盟，对人民币乃至中国市场的中长期影响也并非完全负面，国际环境的改变反而可能对人民币汇率形成一定支撑，至少美联储推迟加息的概率在增加。

中银香港首席经济学家鄂志寰认为，中长期来看，在金融市场逐渐回归基本面后，全球大范围负利率环境，可能会使人民币成为高息货币的代表，正利差因素对人民币汇率的支持作用将有一定程度的提升。

刘东亮亦认为，中长期而言，假如英国脱欧导致欧盟出现新一轮衰退或悲观预期，料将通过贸易和投资链条传导至中国，而欧盟为中国第一大贸易伙伴，中国外贸受到的影响将尤甚，从而加大年内经济下行压力。但也并非全是坏消息，英国脱欧可能促使美联储保持观望，美元加息时点料推迟，这反而有利于减轻人民币中期贬值和资本外流压力。

而在杨跃看来，长期看英国脱欧将进一步加大全球经济脆弱性，世界经济仍将陷在经济低速增长、贸易持续低迷、宽松政策边际效用降低的泥潭，中国经济发展的国际环境相对恶化影响人民币币值信心。当然，后续各国干预政策出台会缓解汇率大幅波动。

“事实上本周主要经济体央行早已严阵以待，随时准备启动扩大货币宽松力度等政策应对措施稳定市场。一旦人民币汇率出现较大波动，相信人民银行会在预备方案框架下予以适当干预。”他称。（完）

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 17,253.6 42

东方汇理 8,635.0 41

法巴 3,700.9 16

中行 2,699.9 3

渣打 2,496.0 17

国泰君安 1,550.0 2

**本周市场动态**

--香港交易及结算所(0388.HK)宣布，与汤森路透(TRI.TO)今天推出一系列人民币指数，反映人民币兑中国内地最重要及相关贸易伙伴货币汇率的单日表现。该组指数计算人民币兑一篮子主要货币的汇率。

--台湾将于27日(下周一)推出全球首个美元/人民币期货选择权商品，期货交易所周四表示，初期将有四家本地银行与券商担任造市商，中国银行台北分行、中国建设银行台北分行则还需评估。

--中国财政部今年下半年将在香港分两次发行共280亿元的主权点心债，首批的五个期限国债将于6月29日（下周三）进行招标。市场人士聚焦月底是次香港国债的定价水平，并看是次发行能否给蔓延资产荒的离岸人民币市场带来暖流。

--中国银行发布报告指出，4月中国银行跨境人民币指数(CRI)为254点，较上月下降3点，较上年末下降22点。(完)