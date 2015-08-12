高风险资产下跌 中国连续第二日下调人民币中间价

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月12日 - 亚洲股市和新兴市场货币周三下挫，商品价格下跌，中国人民币连续第二日大幅贬值，促使投资者转投公债避险。
中国央行周三将人民币中间价下调至周二收盘价之下。而在昨日中间价一次性贬值近2%之后，人民币已大幅下跌。
中国将此举称作一次市场化改革，但一些专家怀疑，这将可能是人民币汇率更长期下滑的开始。
人民币迅速贬值--过去两日下挫逾4%--对全球风险资产胃纳造成沉重打击，股市、外汇和大宗商品全都遭受抛压。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌1.5%至两年低位。从澳洲到新加坡股市早盘全线走低。
野村证券董事总经理Jens Nordvig在报告中称，过去两天人民币疲弱有“可能很快演变成一股下跌趋势”，并可能影响美国经济增长，且“对冒险意愿产生重大影响”。
道琼工业指数.DJI跌1.2%，标普500指数.SPX跌1%，因中国周二的货币贬值加剧对全球经济前景的担忧，打击了苹果(AAPL.O)和卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)等对中国曝险较大的个股。
随着中国经济增长减速，许多西方公司在中国的营收已经放缓。
从印尼到巴西等新兴市场货币贬值，投资者担心全球各地的央行可能急忙以货币贬值作为回应。
这意味着只有美元高企，美元兑日圆持于两个月高点附近，美元指数陷入最近的交易区间。
与中国联系紧密的货币受创最重，澳元隔夜大跌1.5%，今天在0.7255美元盘整跌幅。
“底线是我们认为，投资者将朝着更多降息而非汇率疲弱方向调整投资组合。我们认为目前实际的利率水平还太高，”Jeffries全球股市策略师Sean Darby写道
大宗商品投资者担心，人民币持续疲弱有可能令通缩压力重燃，追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数.TRJCRB保持在2003年以来未曾见到的低位附近。
美国原油期货隔夜跌逾4%至六年低位，周三早盘又回弹1.1%至每桶43.57美元。
铜和铝价格也在周二触及六年低位，因人民币走软引发对中国可能减少金属进口的担忧。
期铜在隔夜下挫后温和反弹，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上扬0.7%至每吨5,159美元。
债市是唯一亮点，指标10年期美债收益率(殖利率)下降5个基点至三个月低位2.087%。
日本10年期公债收益率亦跌至三个月低点0.38%。(完)
(编译 孙国玉/许娜/李春喜/刘秀红/王兴亚；审校 张荻/杜明霞/王丽鑫/高琦/张若琪)
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