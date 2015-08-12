高风险资产下跌 中国连续第二日下调人民币中间价

路透香港8月12日 - 亚洲股市和新兴市场货币周三下挫，商品价格下跌，中国人民币连续第二日大幅贬值，促使投资者转投公债避险。

中国央行周三将人民币中间价下调至周二收盘价之下。而在昨日中间价一次性贬值近2%之后，人民币已大幅下跌。

中国将此举称作一次市场化改革，但一些专家怀疑，这将可能是人民币汇率更长期下滑的开始。

人民币迅速贬值--过去两日下挫逾4%--对全球风险资产胃纳造成沉重打击，股市、外汇和大宗商品全都遭受抛压。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌1.5%至两年低位。从澳洲到新加坡股市早盘全线走低。

野村证券董事总经理Jens Nordvig在报告中称，过去两天人民币疲弱有“可能很快演变成一股下跌趋势”，并可能影响美国经济增长，且“对冒险意愿产生重大影响”。

道琼工业指数.DJI跌1.2%，标普500指数.SPX跌1%，因中国周二的货币贬值加剧对全球经济前景的担忧，打击了苹果(AAPL.O)和卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)等对中国曝险较大的个股。

随着中国经济增长减速，许多西方公司在中国的营收已经放缓。

从印尼到巴西等新兴市场货币贬值，投资者担心全球各地的央行可能急忙以货币贬值作为回应。

这意味着只有美元高企，美元兑日圆持于两个月高点附近，美元指数陷入最近的交易区间。

与中国联系紧密的货币受创最重，澳元隔夜大跌1.5%，今天在0.7255美元盘整跌幅。

“底线是我们认为，投资者将朝着更多降息而非汇率疲弱方向调整投资组合。我们认为目前实际的利率水平还太高，”Jeffries全球股市策略师Sean Darby写道

大宗商品投资者担心，人民币持续疲弱有可能令通缩压力重燃，追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数.TRJCRB保持在2003年以来未曾见到的低位附近。

美国原油期货隔夜跌逾4%至六年低位，周三早盘又回弹1.1%至每桶43.57美元。

铜和铝价格也在周二触及六年低位，因人民币走软引发对中国可能减少金属进口的担忧。

期铜在隔夜下挫后温和反弹，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上扬0.7%至每吨5,159美元。

债市是唯一亮点，指标10年期美债收益率(殖利率)下降5个基点至三个月低位2.087%。

日本10年期公债收益率亦跌至三个月低点0.38%。(完)

(编译 孙国玉/许娜/李春喜/刘秀红/王兴亚；审校 张荻/杜明霞/王丽鑫/高琦/张若琪)

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